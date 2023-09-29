Посол Ирана в Казахстане: Госорганам нужно серьезнее отнестись к выполнению поручений президентов двух стран

О перспективах развития двусторонних отношений между Казахстаном и Ираном, потенциальных сферах сотрудничества и развитии туризма в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Посол Ирана в РК Али Акбар Джоукар.

— Господин Посол, позвольте начать наш разговор с торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Назовите пять самых экспортируемых товаров из Казахстана в Иран и пять самых импортируемых Казахстаном из Ирана.

— У Ирана и Казахстана хорошие торгово-экономические связи. Но они не соответствуют существующим потенциалу и возможностям двух стран.

В 2022 году товарооборот двух стран составил 528 млн долларов. А за семь месяцев этого года достиг 197 млн долларов. Эта цифра не соответствует имеющимся возможностям и потенциалу развития торгово-экономического сотрудничества. К примеру, вместе взятое население двух стран составляет 105 миллионов человек. Кроме того, наши государства соединяет Каспийское море. Поэтому мы должны изучить и рассмотреть вопрос еще более эффективного использования существующих возможностей.

Одним из важнейших товаров, экспортируемых из Казахстана в Иран, является зерно, в том числе пшеница, ячмень, кукуруза, корма для скота. А основным важным товаром, импортируемым из Ирана в Казахстан, является нефтехимическая продукция, в том числе сырье для производства пластика. Также импортируется много фруктов, овощей, строительных материалов и химических моющих средств.

— Как вы и упомянули, нас соединяет Каспийское море. Иран — интересная страна для казахстанцев с точки зрения туризма. Как вы думаете, какие регионы Казахстана могут быть интересны иранским туристам?

— Вы отметили одну из очень важных для обеих стран отраслей. В этом направлении нам предстоит еще много поработать, эту работу необходимо проделать совместно при обоюдных консультациях. Скажу так, сейчас с иранской стороны ведется хорошая работа по привлечению туристов в Казахстан.

К примеру, в Мангистаускую область курсируют прямые авиарейсы из трех регионов Ирана. Один из них курсирует из города Сари, центра региона Мазандари на Каспийском побережье. Второй — из города Горган, провинция Голестан, который также считается одной из самых популярных туристических зон на берегу Каспия. Кроме того, здесь проживают казахи, которые в свое время эмигрировали из Казахстана — своей исторической родины. Поэтому для вас (Казахстана — прим.ред.) эта область очень интересна. Третий рейс курсирует из Тегерана в Актау. Его можно назвать сезонным. На сегодня есть решение отменить рейс. Мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Эти рейсы способствуют увеличению числа иранских туристов. Все это связь между Мангистау и северными регионами Ирана.

У нас есть прямой рейс между Тегераном и Алматы. Он существует еще с давних времен. До этого курсировал только один рейс по воскресеньям. Сейчас запускается еще один. Он будет курсировать по вторникам. Поэтому иранская сторона предпринимает большие усилия по расширению туристических связей с Казахстаном. Ведь Казахстан — огромная страна с разнообразными регионами. Здесь имеется большая мусульманская община, и у нас очень много культурных сходств. Несмотря на это, в сфере туризма еще предстоит проделать большую работу. Ведь, учитывая имеющиеся возможности, количество проделанного очень мало.

Иранцам интересны Алматы, Туркестанская область, Шымкент, Актау. Астана также привлекательна для наших туристов.

Одним из факторов, влияющих на слабое развитие туристских отношений между двумя странами, является недостаточность сведений у казахстанских туристов об Иране. Часть этого пробела мы хотим восполнить с помощью СМИ. На прошлой неделе я принял участие в международном туристическом форуме в Актау. В интервью средствам массовой информации я рассказал, что граждане региона могут добраться в Иран за час, то есть из Актау в три провинции Северного Ирана. Они даже не успеют устать. В этих трех регионах можно увидеть невероятные иранские красоты природы и хорошо отдохнуть. В рамках одной поездки можно увидеть и иранские леса, и море, и горы, и равнины.

— Давайте здесь подробнее затронем вопрос потенциала Каспия в туристическом направлении. Российская сторона уже давно предлагает запустить круизный лайнер по маршруту «Актау — Аваза — Амирабад — Баку — Махачкала». Даже предлагалось назвать его «Русь Великая». Но казахстанцы могут свободно путешествовать в Россию и по суше. Думаю, если бы Иран запустил такой круизный лайнер, он вызвал бы интерес у казахстанцев. Может ли в ближайшем будущем появиться такой проект?

— Ранее уже был такой проект. Курсировал пассажирский корабль. Но это не нашло продолжения. Потому что граждане двух стран мало были осведомлены о туристических местах наших стран. На мой взгляд, для пяти государств Каспийского побережья море является большим плюсом и возможностью для укрепления туристских связей. В конце концов, прибрежные районы, особенно иранское побережье, густо населены. К сожалению, все пять стран Каспийского побережья на сегодня рассматривают море только как энергетический ресурс. Они ограничены лишь добычей из него таких запасов ископаемых, как руда, нефть и газ. Было бы правильно, если бы все пять государств уделяли больше внимания развитию туристического потенциала. Это бы открыло путь к наращиванию экономических связей. Дело в том, что увеличение взаимопосещаемости населения автоматически приведет к увеличению курсирования судов.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА «Казинформ»

— Какие моменты вы бы посоветовали учитывать казахстанским туристам при посещении вашей страны? К примеру, туристы, посещающие арабские страны, без предварительного изучения и подготовки с большей вероятностью могут столкнуться с проблемами, связанными с ограничениями шариата. Как с этим обстоят дела в Иране?

— В нашу страну приезжает много туристов из Европы и США. Если обратить внимание на их мнения, они восторженно и с удовлетворением высказываются о посещение Ирана. Я сам слышал такие отзывы от сотен туристов. Поэтому, если граждане Казахстана совершают поездку в Иран, особенно если представители мусульманской общины едут в качестве туристов, поездка пройдет без проблем.

Честно говоря, в нашей стране не продают спиртных напитков. Нельзя гулять в открытой одежде по морскому побережью. Главное, надо это учесть. Я думаю, что любой здравомыслящий человек знает, что алкоголь вреден и не ищет его там, где путешествует. Вообще в Иране много исторических и живописных объектов. Многочисленные иностранные туристы приезжают, чтобы их посмотреть. Могу с уверенностью сказать казахстанцам следующее — если вы поедете в нашу страну в качестве туриста, для вас это будет очень комфортный отдых. Ведь у нас много культурных и духовных сходств.

— А как вы думаете, какие регионы Ирана будут интересны казахстанским туристам?

— Средства массовой информации могут сыграть важную роль в раскрытии потенциала Каспия в сфере туризма. Ведь туризм имеет разные направления, такие как медицина, экология, культура, этнография, история. В Казахстане и Иране есть большие возможности для развития каждой из этих отраслей.

Например, если взять научный туризм, то у научных центров двух стран очень мало взаимоотношений. У нас очень хорошо развит медицинский туризм. Его очень хорошо используют соседние государства нашего региона. Наши знаменитые центры находятся в Мешхеде, Ширазе и Тебризе, а также в самом Тегеране. Я вижу, что и в Казахстане есть медицинские центры с высокими возможностями.

Что касается исторического туризма, то для иранских граждан посещение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи — это тоже благословение. А город Алматы привлекателен для иранцев своей живописностью.

Теперь, что касается исторических мест Ирана. Город Шираз посещают очень многие туристы со всего мира. А в Казахстане это направление не особо популярно. В этом городе есть мавзолеи известных личностей, таких как Хафиз и Саади, которыми был вдохновлен Абай и упомянул их в своих стихах. Вы также можете увидеть площадь Накш-э Джахан, расположенную в Исфахане, одну из крупнейших исторических площадей в мире. Вокруг площади Накш-э Джахан вы найдете всемирно известные ремесленные изделия и иранские сладости. Все это хорошо знают американские, европейские, дальневосточные туристы. Но туристы Казахстана, к сожалению, не знают.

Знаете ли вы, что самая длинная водная пещера в мире находится в Иране? Если вы отправитесь за город Хамадан в пещеру Али-Садр, вы сможете прокатиться несколько километров на лодке по озеру, которое расположено под горой.

Когда я был в Мангистау, я видел, как люди там уважают святыни. Я слышал, что в Мангистауской земле захоронены 362 святых. Если вы посетите город Мешхед, там также есть место, где покоятся религиозные деятели и святые. А чудесные места Тегерана — отдельная история. Поэтому мы должны совместно содействовать упрощению передвижения наших граждан. Я подчеркиваю, что обе стороны должны работать совместно в этом направлении. Ведь в нашей стране большинство туристов посещают крупные центры Турции и Восточной Азии. А в Центральной Азии люди часто ездят в Узбекистан и Таджикистан.

— Вы упомянули о наших кандасах, проживающих в Иране. Несколько дней назад в соцсети распространилось видео, в котором они жаловались на то, что не могут оформить визы для въезда в Казахстан. Говорят, что раньше в этом отношении все было просто, и они могли гостить у своих родственников в Казахстане месяцами. В последующем такая возможность была запрещена. Вы осведомлены об этой ситуации? Они же граждане вашей страны, хоть по национальности являются казахами. Вы предпринимаете какие-либо действия, для решения этой проблемы? Можете ли вы вмешаться в этот вопрос как дипломат?

— Насколько я знаю, суть этого вопроса кроется в законах и правилах Казахстана. В этом отношении законодательство Ирана очень упрощено. Насколько я знаю, нет никаких ограничений, запретов на въезд-выезд этих граждан в Казахстан на короткий срок. Люди, которые хотят иммигрировать на постоянное жительство в Казахстан, чаще сталкиваются с небольшими проблемами по закононодательству вашей страны. Законы Ирана в этой сфере просты для казахов. Как вы знаете, в прошлом году во время официального визита Президента Республики Казахстан уважаемого г-на Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о безвизовом режиме на 14 дней. Теперь мы работаем над тем, чтобы два государства продлили 14-дневный безвизовый режим на месяц.

— Известен ли срок ратификации этого соглашения?

— По этому поводу идут переговоры. Можно сказать, что мнение обеих сторон сходятся в этом вопросе. Мы думаем, что это займет год. Казахстанская сторона должна понимать, что если 14-дневный безвизовый режим продлится до 30 дней, то никаких проблем в связи с этим не возникнет. Это будет очень удобно для людей, которые изъявят желание посетить наши страны.

Фото: Солтан Жексенбеков/МИА «Казинформ»

— Вы упомянули о визите Касым-Жомарта Токаева в Иран. Также недавно наши лидеры встретились друг с другом в Нью-Йорке. В целом, наш Президент очень много говорит о необходимости рационального использования потенциала железной дороги по направлению «Туркменистан — Казахстан — Иран». Он об этом говорит и на совещаниях в Центральной Азии, и на переговорах с иранской стороной. Какие проекты может предложить официальный Тегеран в этом контексте?

— Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, я хочу сказать, что нам приятно, что Президент Республики Казахстан г-на Касым-Жомарт Токаев придает большое, серьезное значение международным связям, особенно отношениям с соседними странами. Поэтому прошу вас подчеркнуть это. Цели, поставленные главами наших государств, особенно инициативы г-на Касым-Жомарта Токаева, реализуются не на должном уровне. Если государственные органы как Ирана, так и Казахстана не будут должным образом выполнять поручения глав двух стран, связь будет затруднена. Ведь программы и цели, которые мы ставим для себя на будущее, очень перспективны.

Что касается перевозок и транзита, то у обеих стран большой потенциал. Помимо шоссе и железной дороги, у нас нет препятствий для передвижения — как по воде, так и по воздуху. Экономика Казахстана динамично развивается. Поставлено много целей на будущее. Мы прекрасно знаем, что Казахстан стремится выйти на мировые рынки. Будь то рынки африканских стран или стран Восточной Азии, и даже Латинской Америки. Ближайшим и дешевым направлением выхода на эти рынки является Иран.

Что касается конкретной железнодорожной отрасли, то здесь тоже нужно наращивать потенциал. Иранская сторона протянула свою железную дорогу до Персидского залива. Стоит отметить, что в железнодорожной отрасли мы хорошо работаем с Казахстаном как в двустороннем формате, так и через Туркменистан в трехстороннем формате. Иранско-Казахстанско-Китайский маршрут также имеет большой потенциал. Также мы укрепляем связи в четырехстороннем формате по направлению «Иран — Туркменистан — Казахстан — Россия». Так что железнодорожное сообщение между нашими странами развивается в четырех форматах.

— Президент Касым-Жомарт Токаев как-то поднял вопрос строительства торгового терминала Казахстана в порту Бендер-Аббас. Чем этот терминал может быть полезен Казахстану, можете рассказать подробнее об этом проекте?

— Я уже говорил, что для Казахстана ближайший выход на мировые рынки и к океану — это Иран. В этом смысле особое значение имеет Персидский залив, в том числе порт Бендер-Аббас. В рамках прошлогоднего визита Президента Казахстана стороны договорились о выделении в этом порту 15 гектаров земли для строительства казахстанского терминала. Через этот терминал Казахстан может отправлять товары на экспорт в страны Африки, Восточной Азии и другие страны. Особенно Казахстан может увеличить экспорт в Индию, страны Персидского залива. Оба президента высказались по этому поводу в Нью-Йорке. Но мы пока не можем получить ответ от казахстанской стороны о том, когда этот терминал запустят и начнут использовать. Я уже говорил, что мы пока неэффективно выполняем поручения глав двух стран. Одним из примеров этому можно назвать этот терминал. На сегодняшний день ни государственные, ни квазигосударственные органы Казахстана не приняли соответствующего решения в связи с этим поручением.

— В последнее время экологи все чаще поднимают вопрос обмеления Каспия. Какой способ совместного решения этой проблемы Иран может предложить своим соседям? В целом, по мнению иранской стороны, что является основной причиной этого, есть ли официально признанные данные?

— Одна из проблем, которую обделяют вниманием пять стран каспийского побережья — это экология Каспия. Кроме обмеления Каспия, есть такая проблема, как загрязнение воды. Затем мы видим, что количество видов рыб, обитающих в море, сокращается. Поэтому прикаспийские государства должны уделять внимание не только энергетике, нефтегазовой отрасли, но и экологии. Необходимо принятие соответствующих мер. Ведь это наше общее богатство, которое мы должны оставить будущим поколениям.

Но, на мой взгляд, в политике прибрежных стран экология Каспия до сих пор не рассматривается как приоритетный вопрос. Как будто пять стран ждут полного обмеления Каспия и ждут, когда рыбы совсем не станет. Даже сейчас решения принимаются запоздало.

— Несмотря на то, что Казахстан является страной-экспортером нефти, Вы, наверное, знаете из СМИ, что во время посевной кампании у нас часто наблюдается дефицит топлива. В дальнейшем мы начали ощущать дефицит газа. Несмотря на то, что Иран годами находится под санкциями, Вам удалось развить нефтеперерабатывающую отрасль лучше. Какие практические меры вы можете предложить Казахстану в этом аспекте? Как вы преодолели препятствия на пути развития нефтяной сферы?

— Тут мне придется повторить то, что я уже сказал. Одним из доказательств того, что мы не выполняем на должном уровне задачи, поставленные президентами двух стран, является нефтегазовая отрасль. Действительно, две страны могут укрепить связи в нефтегазоперерабатывающей отрасли. Наша страна сталкивается с санкциями со стороны США, которые мы считаем незаконными. Без таких санкционных барьеров товарооборот двух стран уже превысил бы 2 миллиарда долларов. В этой сфере иранская сторона полностью готова сотрудничать с Казахстаном, предоставлять весь опыт. Если мы сможем укрепить солидарность в этой сфере, то товарооборот резко возрастет.

— В СМИ Казахстана и некоторых соседних стран часто отмечается, что объем зерна, экспортируемого из Казахстана в Иран, меняется ежегодно, то есть политика Тегерана в этом направлении нестабильна. Соответствует ли такая формулировка вопроса действительности? Сколько зерна, в том числе пшеницы и муки, Иран может импортировать из Казахстана в ближайшие пять лет? Есть ли конкретный объем, планы?

— Политика нашей страны по закупу зерна извне меняется в зависимости от собственного урожая. В этом году, слава Аллаху, урожай у нас был на очень хорошем уровне. Если не ошибаюсь, мы получили 11 миллионов тонн. Но это не может покрыть весь необходимый нам объем, то есть мы часть потребности покрываем извне. Потребление зерна в Иране очень высокое, чем в других странах. Если вы посетите Иран, то увидите, что через каждые 50-100 метров стоит пекарня.

Я имею в виду, что объем зерна, которое мы покупаем в Казахстане, зависит от урожая и цен на рынке. В целом, нам очень выгодно импортировать зерно из Казахстана. Все зависит от цены и условий сделки. Ирану нужны также и другие виды зерновых, кроме пшеницы. Это ячмень, кукуруза, корма для птиц. Кроме того, у нас высокий спрос на мясо. Мы импортируем большую часть мяса из отдаленных регионов, таких как Латинская Америка. Почему бы нам не импортировать эту продукцию из Казахстана, который находится рядом?

— Какой объем мяса импортирует Иран извне в год? Я думаю, что это необходимая информация для наших животноводов.

— Точный объем я сейчас не назову. Но большая часть необходимого мяса импортируется. Хочу сказать, что мясо, производимое в Казахстане, должно быть достаточно конкурентоспособным по цене, чтобы конкурировать с другими странами. Мы также закупаем мясо в таких странах Центральной Азии, как Кыргызстан. Само собой разумеется, что мясо обязательно должно соответствовать халяльному стандарту.

— Спасибо за содержательную беседу!