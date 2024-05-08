Посол Ирана в РК: Мы постараемся отправить достойную делегацию для участия во Всемирных играх кочевников

Во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре текущего года, примут участие представители 80 стран, 13 из них из Европейского союз. Также ожидаются гости из Исламской республики Иран, что и прокомментировал Чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукари, передает агентство Kazinform.

— Несомненно, в настоящее время в мире для развития отношений в сфере культуры, социальной и научной сферах, туризм играет ключевую роль.Как вы знаете, взаимоотношения и связи в сфере спорта являются основной частью взаимодействия между народами. И, к счастью, Иран и Казахстан на постоянной основе обмениваются как спортивными командами, так и спортивными делегациями.

Также надо отметить характер игр, проведение которых намечается в Казахстане. Всемирные игры кочевников включают в себя как спортивные состязания, так и культурные аспекты, потому что эти виды спорта имеют исторические корни, у них много общности в Среднеазиатском регионе.

Мы постараемся отправить из Ирана очень достойную делегацию для участия в этих играх. Конечно же, данные мероприятия станут и весьма отличной возможностью для Казахстана и участников из других стран в плане того, чтобы познакомиться с делегацией из Ирана, с культурой Ирана, так как сегодня между нашими странами присутствует нехватка знаний о культурных и исторических ценностях.

Чем больше будут укрепляться туристические взаимоотношения, тем больше это будет улучшать культурные и социально-общественные связи. Потому-то сфера развития туризма между нашими государствами является одной из приоритетных задач посольства Ирана в Казахстане. Проблемной частью в этом вопросе, повторю, является недостаточность информации, знакомства нашего населения со странами друг друга.

Так что весьма радует, что при участии вашего СМИ и телевизионных проектов, мы можем развивать это знакомство и делиться информацией о наших гражданах и о Всемирных играх кочевников в Астане, — сказал Али Акбар Джоукари.