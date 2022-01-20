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Пособия на сумму более 287 млрд тенге получили многодетные семьи в 2021 году

20 Января 2022 10:29
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Пособия на сумму более 287 млрд тенге получили многодетные семьи в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 449,4 тыс. семей на общую сумму 287,6 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 481,6 тыс. семей на общую сумму 25,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98016 тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, с 15 – 183780 тенге, с 16 – 196 032 тенге или 12 252 тенге на каждого ребенка.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

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#Минтруда РК   #Соцвыплаты  
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