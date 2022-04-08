Пособие на оздоровление получат все работники бюджетных организаций ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе пособие на оздоровление должны теперь получат все работники бюджетных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Как пояснили в Инфоцентре, ранее лечебное пособие раз в год при уходе в отпуск получали только гражданские служащие. Теперь данная льгота должна распространяться на всех работников организации.

Соответствующее положение закреплено в областном соглашении между акиматом Восточного Казахстана, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021 – 2023 годы.

«Лечебное пособие относится к организациям, которые финансируются через бюджет. В Трудовом кодексе есть норма – гражданским служащим работодатель обязан выплачивать, когда они уходят в ежегодный трудовой отпуск, пособие для оздоровления в размере одного должностного оклада. Но есть работники, которые не входят в категорию гражданских служащих. Сейчас по соглашению пособие имеют право получать все категории рабочих, включая работников неквалифицированного труда, состоящих в штате государственных учреждений и казенных предприятий, а также в штате государственных предприятий на праве хозяйственного ведения», – отметил руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

При этом он подчеркнул, что в случае несоблюдения данных требований, работодателя могут привлечь к административной ответственности в размере 440 МРП, или более 1,2 млн тенге.

Положение о пособии на оздоровление закреплено в областном соглашении между акиматом Восточного Казахстана, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021 – 2023 годы.

Как пояснили в управлении государственной инспекции труда, для принятия системных мер по недопущению социально-трудовых конфликтов в областное Соглашение включены положения:

- об индексации заработной платы на уровень инфляции;

- выплачивать пособия для оздоровления к ежегодному трудовому отпуску в размере должностного оклада всем категориям рабочих, включая работников неквалифицированного труда, состоящих в штате государственных учрежденидй и казенных предприятий, а также в штате государственных предприятий на праве хозяйственного ведения;

- работникам, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в зонах радиационного риска, производить ежемесячную доплату и предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, причем «предоставление данных мер социальной поддержки населения предусмотреть в коллективных договорах с распространением на всех работников организации, вне зависимости от наличия «удостоверения пострадавшего», - отметили в управлении.