Послы Кореи, Индии, Индонезии поздравили казахстанцев с Днем Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послы высоко оценили работу Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева и пожелали светлого будущего стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостную службу «Қазақ радиолары».

Ким Дэсик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан:

От всей души поздравляю вас с Днем Первого Президента! Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев является героем, основателем современного Казахстана. Я считаю, что Первый Президент изменил ход истории Казахстана и создал современное независимое государство. Кроме того, я знаю его как лидера, который заложил основу крепких и дружеских отношений между Казахстаном и Республикой Корея. Как иностранный гражданин, я выражаю свое глубокое уважение и почтение Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я желаю ему крепкого здоровья и чтобы он продолжал использовать свои лидерские качества в устойчивое развитие Казахстана.

Рахмат Прамоно, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Республике Казахстан:

От имени Посольства Республики Индонезия в Нур-Султане, от всей души хотел бы поздравить со значимым праздником – Днем Первого Президента Казахстана! Как основатель страны Лидер Нации, Елбасы Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в развитие и процветание республики. За такой отрезок времени страна превратились в процветающее государство, которое к 2050-му году войдет в топ 30 самых развитых стран мира. В этот знаменательный день хочу пожелать вам благополучия, крепкого здоровья, мира, счастливых и долгих лет жизни!

Прабхат Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Казахстан:

По случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан хотелось бы поздравить от имени Правительства и народа Индии всех граждан Казахстана, проживающих в Казахстане и за рубежом. Индии хорошо известно, с какими трудностями и вызовами сталкивается страна, только получившая независимость. Благодаря эффективному лидерству Первого Президента, сегодня Казахстан занимает место среди ведущих стран мира. Еще раз хотелось бы поздравить граждан Казахстана от имени всего народа Индии, а также пожелать Елбасы долгих лет жизни и крепкого здоровья. Да здравствует индийско-казахстанская дружба!