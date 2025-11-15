Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за закон и порядок

Мероприятие стало одной из самых открытых площадок прямого диалога между молодежью и государственными структурами.

Диалог без посредников

Организаторы отказались от участия экспертов и НПО, предоставив студентам возможность напрямую общаться с теми, кто отвечает за безопасность города. В зале присутствовали заместитель акима города Шымкент, руководители полиции, подразделений по борьбе с киберпреступностью и прокурор города Габит Муканов. Разговор получился живым, честным и конструктивным: молодежь пришла не слушать лекции, а обсуждать реальные проблемы.

Фото: УВП Шымкента

Главные темы встречи

Коррупция

Студенты задавали вопросы о защите заявителей, наказании нарушителей и повседневных проявлениях коррупции. Прокурор Габит Муканов подчеркнул: бороться с коррупцией нужно не только законами, но и новой ценностной культурой, которую способно сформировать молодое поколение.

Интернет-мошенничество

Более 60% обращений в полицию сегодня связано с онлайн-аферистами. Правоохранители рассказали о популярных схемах и мерах защиты, а студенты предложили создать волонтерскую группу для цифрового просвещения.

Фото: УВП Шымкента

Буллинг

Острая тема, затронувшая большинство участников. Обсуждали психологическое давление, травлю в чатах и отсутствие действенных механизмов реагирования. Заместитель акима Сәрсен Құранбек отметил необходимость подготовки педагогов и создания доверительных каналов для обращений.

Лудомания

Студенты говорили о растущей зависимости от онлайн-казино. Правоохранители приводили примеры закрытых подпольных залов, а молодежь предложила усилить профилактику: лекции, анонимные консультации, социальные кампании.

Социальные угрозы

Затронули темы стресса, депрессии, манипуляций в соцсетях и попыток вовлечения подростков в деструктивные движения. Правоохранители акцентировали внимание на необходимости профилактики и цифровой безопасности.

Фото: УВП Шымкента

Итог — создание движения «Послы Перемен»

По итогам трехчасового обсуждения студенты и представители власти договорились запустить новое молодежное движение «Послы Перемен». Оно будет заниматься правовым просвещением, профилактикой буллинга и лудомании, продвижением антикоррупционных ценностей, цифровой безопасностью и участием в совместных проектах с правоохранителями.

Инициатива не будет формальной — основной акцент сделан на реальное участие молодёжи в решении социально значимых задач.

Выступление прокурора города

В финале встречи Габит Муканов подчеркнул, что уважение к закону начинается с личной ответственности, а молодежь способна менять общественные нормы быстрее, чем государственные реформы. Он выразил уверенность, что «Послы Перемен» станут примером активного участия молодежи в укреплении правопорядка.

Почему встреча стала значимой:

прямой диалог студентов с представителями власти;

откровенное обсуждение «неудобных» тем;

готовность правоохранительных органов слушать и отвечать;

запуск нового общественного движения;

высокая вовлеченность молодежи.

Молодежь — движущая сила перемен

Встреча показала: студенты хотят не просто слушать, а быть партнерами государства, участвовать в формировании правовой культуры и делать город безопаснее.

Проект «Послы Перемен» может стать началом новой волны гражданской активности и современного понимания законности.