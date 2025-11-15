РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:14, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за закон и порядок

    В Шымкенте прошла масштабная встреча под лозунгом «Сила закона начинается с сознания», собравшая более 500 студентов и представителей правоохранительных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на УВП города.

    Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за Закон и Порядок
    Фото: УВП Шымкента

    Мероприятие стало одной из самых открытых площадок прямого диалога между молодежью и государственными структурами.

    Диалог без посредников

    Организаторы отказались от участия экспертов и НПО, предоставив студентам возможность напрямую общаться с теми, кто отвечает за безопасность города. В зале присутствовали заместитель акима города Шымкент, руководители полиции, подразделений по борьбе с киберпреступностью и прокурор города Габит Муканов. Разговор получился живым, честным и конструктивным: молодежь пришла не слушать лекции, а обсуждать реальные проблемы.

    Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за Закон и Порядок
    Фото: УВП Шымкента

    Главные темы встречи

    Коррупция

    Студенты задавали вопросы о защите заявителей, наказании нарушителей и повседневных проявлениях коррупции. Прокурор Габит Муканов подчеркнул: бороться с коррупцией нужно не только законами, но и новой ценностной культурой, которую способно сформировать молодое поколение.

    Интернет-мошенничество

    Более 60% обращений в полицию сегодня связано с онлайн-аферистами. Правоохранители рассказали о популярных схемах и мерах защиты, а студенты предложили создать волонтерскую группу для цифрового просвещения.

    Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за Закон и Порядок
    Фото: УВП Шымкента

    Буллинг

    Острая тема, затронувшая большинство участников. Обсуждали психологическое давление, травлю в чатах и отсутствие действенных механизмов реагирования. Заместитель акима Сәрсен Құранбек отметил необходимость подготовки педагогов и создания доверительных каналов для обращений.

    Лудомания

    Студенты говорили о растущей зависимости от онлайн-казино. Правоохранители приводили примеры закрытых подпольных залов, а молодежь предложила усилить профилактику: лекции, анонимные консультации, социальные кампании.

    Социальные угрозы

    Затронули темы стресса, депрессии, манипуляций в соцсетях и попыток вовлечения подростков в деструктивные движения. Правоохранители акцентировали внимание на необходимости профилактики и цифровой безопасности.

    Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за Закон и Порядок
    Фото: УВП Шымкента

    Итог — создание движения «Послы Перемен»

    По итогам трехчасового обсуждения студенты и представители власти договорились запустить новое молодежное движение «Послы Перемен». Оно будет заниматься правовым просвещением, профилактикой буллинга и лудомании, продвижением антикоррупционных ценностей, цифровой безопасностью и участием в совместных проектах с правоохранителями.

    Инициатива не будет формальной — основной акцент сделан на реальное участие молодёжи в решении социально значимых задач.

    Выступление прокурора города

    В финале встречи Габит Муканов подчеркнул, что уважение к закону начинается с личной ответственности, а молодежь способна менять общественные нормы быстрее, чем государственные реформы. Он выразил уверенность, что «Послы Перемен» станут примером активного участия молодежи в укреплении правопорядка.

    Почему встреча стала значимой:

    • прямой диалог студентов с представителями власти;
    • откровенное обсуждение «неудобных» тем;
    • готовность правоохранительных органов слушать и отвечать;
    • запуск нового общественного движения;
    • высокая вовлеченность молодежи.

    Молодежь — движущая сила перемен

    Встреча показала: студенты хотят не просто слушать, а быть партнерами государства, участвовать в формировании правовой культуры и делать город безопаснее.

    Проект «Послы Перемен» может стать началом новой волны гражданской активности и современного понимания законности.

     

    Теги:
    Шымкент Общество Молодежь
    Анастасия Палагутина
    Автор
