Последствия водной стихии: как Костанай приходит в себя после паводков

Костанай, который накануне накрыло талыми водами, начинает восстанавливаться и входить в свой привычный ритм. Вода еще не ушла полностью, но понемногу отступает. Корреспондент агентства Kazinform запечатлела, как стихия отразилась на городе.

Первое, что бросается в глаза — центральный мост — главная артерия, соединяющая Тобыл и Костанай. Он оставался открытым до последнего (два подъездных моста все еще закрыты из-за перелива), несмотря на опасность перелива воды. Благодаря сплоченной работе волонтеров мост удалось отстоять — вдоль дороги лежат мешки с песком, которые напоминают о том, что опасность рядом.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

По дороге видно затопленный огромный ТРЦ, видно и бурлящую реку. Местная жительница Батима такой разлив видит впервые, а она проживает в Костанае с 1997 года.

— На моей памяти такое первый раз, конечно. На КЖБИ мост затапливало, но чтобы набережную и дома ближайшие — такого не припомню, — поделилась впечатлениями Батима.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Женщина, как и другие костанайцы, приходит смотреть на разлив Тобола. В эти дни река бушует и восхищает своей мощью. Затопленная набережная «Шагала» тому пример. Все смотровые площадки, памятники находятся в воде. По отметкам видно, что вода отступает. Уходит вода и с района Колесные ряды — его затопило одним из первых, где в срочном порядке эвакуировали население. Близко к этим объектам не подпускают — дежурит полиция и спасатели.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверенко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Огромный урон нанесли паводки базе отдыха, которая располагалась прямо на берегу. Вода затопила домики по «самую крышу».

— Я живу здесь практически с конца 80-х годов. Тобол разливался, особенно сильно в 1994 году. Тогда дачи и дома сильно в прибрежной зоне пострадали. Я помню, что вода долго еще стояла — люди не могли попасть к себе на территорию, — рассказал местный житель Арман Жакупов.

Здесь, как и на набережной «Шагала» тоже есть люди, все смотрят, фотографируют. Внизу дежурит полиция, которая близко к базе отдыха не подпускает.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Теперь городским властям и жителям необходимо сплотиться, чтобы восстановить свое имущество.

В акимате области накануне сообщили, что прием заявлений от пострадавших жителей Карасуского, Костанайского районов и города Костаная начался 8 апреля. Были созданы комиссии, которые начнут работать по оценке ущерба.

Что касается первых районов, которые столкнулись с водной стихией Амангельдинский, Джангельдинский и город Аркалык, то там по состоянию на 8 апреля, принято 307 заявлений на возмещение ущерба.

Напомним, большая вода пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. 28 марта был объявлен режим ЧС.

Позже режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

Также акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже там разъяснили, как будет производиться оценка ущерба и осуществляться выплаты.

Помогают в борьбе со стихией активисты области, а для детей организуют отдых в республиканских оздоровительных центрах.