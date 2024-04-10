РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Последствия водной стихии: как Костанай приходит в себя после паводков

    Костанай, паводки, вода, мост
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Костанай, который накануне накрыло талыми водами, начинает восстанавливаться и входить в свой привычный ритм. Вода еще не ушла полностью, но понемногу отступает. Корреспондент агентства Kazinform запечатлела, как стихия отразилась на городе.

    Первое, что бросается в глаза — центральный мост — главная артерия, соединяющая Тобыл и Костанай. Он оставался открытым до последнего (два подъездных моста все еще закрыты из-за перелива), несмотря на опасность перелива воды. Благодаря сплоченной работе волонтеров мост удалось отстоять — вдоль дороги лежат мешки с песком, которые напоминают о том, что опасность рядом.

    Костанай, река, вода
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    По дороге видно затопленный огромный ТРЦ, видно и бурлящую реку. Местная жительница Батима такой разлив видит впервые, а она проживает в Костанае с 1997 года.

    — На моей памяти такое первый раз, конечно. На КЖБИ мост затапливало, но чтобы набережную и дома ближайшие — такого не припомню, — поделилась впечатлениями Батима.

    Костанай, жительница Костаная, люди
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Женщина, как и другие костанайцы, приходит смотреть на разлив Тобола. В эти дни река бушует и восхищает своей мощью. Затопленная набережная «Шагала» тому пример. Все смотровые площадки, памятники находятся в воде. По отметкам видно, что вода отступает. Уходит вода и с района Колесные ряды — его затопило одним из первых, где в срочном порядке эвакуировали население. Близко к этим объектам не подпускают — дежурит полиция и спасатели.

    Костанай, набережная, паводки, вода
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, вода, паводки, набережная
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, паводки, мешки с песком, дамба, подтопления
    Фото: Дарья Аверенко/Kazinform
    Костанай
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, паводки, талые воды, подтопления, вода
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, паводки, подтопления, вода, затопления, талые воды
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Огромный урон нанесли паводки базе отдыха, которая располагалась прямо на берегу. Вода затопила домики по «самую крышу».

    — Я живу здесь практически с конца 80-х годов. Тобол разливался, особенно сильно в 1994 году. Тогда дачи и дома сильно в прибрежной зоне пострадали. Я помню, что вода долго еще стояла — люди не могли попасть к себе на территорию, — рассказал местный житель Арман Жакупов.

    Здесь, как и на набережной «Шагала» тоже есть люди, все смотрят, фотографируют. Внизу дежурит полиция, которая близко к базе отдыха не подпускает.

    Костанай, паводки, подтопления, вода, затопления
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, паводки, талые воды, подтопления, вода
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform
    Костанай, паводки, подтопления, талые воды, вода,затопления
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Теперь городским властям и жителям необходимо сплотиться, чтобы восстановить свое имущество.

    В акимате области накануне сообщили, что прием заявлений от пострадавших жителей Карасуского, Костанайского районов и города Костаная начался 8 апреля. Были созданы комиссии, которые начнут работать по оценке ущерба.

    Что касается первых районов, которые столкнулись с водной стихией Амангельдинский, Джангельдинский и город Аркалык, то там по состоянию на 8 апреля, принято 307 заявлений на возмещение ущерба.

    Напомним, большая вода пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. 28 марта был объявлен режим ЧС.

    Позже режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

    Также акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже там разъяснили, как будет производиться оценка ущерба и осуществляться выплаты.

    Помогают в борьбе со стихией активисты области, а для детей организуют отдых в республиканских оздоровительных центрах.

    Теги:
    Подтопления Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Общество Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!