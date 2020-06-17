Последствия урагана в Аягозе: в городе восстанавливают электроснабжение

АЯГОЗ.КАЗИНФОРМ - В Аягозе Восточно-Казахстанской области устраняют последствия урагана. В настоящее время ведется работа по восстановлению электроснабжения в городе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ВК РЭК».

В ведомстве сообщили, что из-за сильного ветра накануне вечером аварийно отключились семь подстанций. Частично было прекращено электроснабжение в Аягозе и поселке Мамырсу.

«Количество отключенных потребителей составило 9132 абонентов. К 00:35 часам 17 июня было подано электроснабжения 8234 абонентам. На данный момент остаются без электроснабжения 898 абонентов. Оперативно-ремонтным персоналом АО «ВК РЭК» ведутся работы по выявлению причины отключения и дальнейшему их устранению. Сформированы восемь аварийно-восстановительных бригад, задействовано восемь единиц спецтехники, три единицы бригадных автомашин», - пояснили в пресс-службе АО «ВК РЭК«.

В компании просят потребителей электроэнергии отнестись с пониманием к возникшей ситуации, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.



Напомним, что 16 июня около 18 часов на Аягоз обрушился сильный ветер. Ураган был такой силы, что срывал крыши и валил деревья. Во время стихии пострадали семь человек.