Сильный ветер обрушился на Аягоз в Восточном Казахстане

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – На город Аягоз в Восточно-Казахстанской области обрушился сильный ветер, который повалил деревья и сорвал кровлю крыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районом акимате рассказали, что стихия обрушилась на Аягоз 16 июня в период с 17:45 до 18:20 часов. Причем сильный ветер прошелся в основном по центру города.

По предварительной информации, сорваны кровли учебных заведений и нескольких жилых домов, а также повалены деревья.

В настоящее время подсчитывается материальный ущерб.