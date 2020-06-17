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Сильный ветер обрушился на Аягоз в Восточном Казахстане

17 Июня 2020 00:15
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Сильный ветер обрушился на Аягоз в Восточном Казахстане

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – На город Аягоз в Восточно-Казахстанской области обрушился сильный ветер, который повалил деревья и сорвал кровлю крыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В районом акимате рассказали, что стихия обрушилась на Аягоз 16 июня в период с 17:45 до 18:20 часов. Причем сильный ветер прошелся в основном по центру города.

По предварительной информации, сорваны кровли учебных заведений и нескольких жилых домов, а также повалены деревья.

В настоящее время подсчитывается материальный ущерб.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Орал Ерланулы

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