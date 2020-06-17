Новости
-
-
-
-
-
вчера 23:15
-
вчера 22:56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:13
-
Сильный ветер обрушился на Аягоз в Восточном Казахстане
17 Июня 2020 00:15
Поделиться:
АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – На город Аягоз в Восточно-Казахстанской области обрушился сильный ветер, который повалил деревья и сорвал кровлю крыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКрыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в Актюбинской области
В районом акимате рассказали, что стихия обрушилась на Аягоз 16 июня в период с 17:45 до 18:20 часов. Причем сильный ветер прошелся в основном по центру города.
По предварительной информации, сорваны кровли учебных заведений и нескольких жилых домов, а также повалены деревья.
В настоящее время подсчитывается материальный ущерб.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Радуга в розовом небе: жителей Нур-Султана удивило необычное явление
- Картинная галерея загорелась в Актау
- Сосед спас троих детей из горящего дома в Нур-Султане
- Трое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней в Акмолинской области
- Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
- Степной пожар на 1500 га ликвидирован в Карагандинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047