Последствия урагана ликвидируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ликвидируют повреждения инфраструктуры, нанесенные ураганным ветром, бушевавшим в Жамбылской области почти сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, шквальный ветер до 38 метров в секунду нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. Более половины объектов оказались отключенными от электроснабжения, часть – от газо- и теплоснабжения, повреждены линии электропередач, газораспределительные трубы, пострадали крыши, повалены деревья, повреждены автомобили. Повреждены кровли 19-ти многоэтажек, 17-ти школ, четырех детсадов. В связи с повреждением электросетей остановлено пять малых котельных теплопоставляющих предприятий. Повалено 45 крупных деревьев, 12 остановок и 32 светофора. Повреждено 34 билборда, 9 рекламных пилонов и 64 флага.

По данным медиа-центра акимата города Тараза, по результатам сегодняшнего дня подключено четыре из пяти остановленных котельных, жители 52 многоэтажных жилых домов получили тепло. Из-за отсутствия электроэнергии одна котельная, отапливающая дом №7 ЖК «Бином», остается пока не подключенной.

К газоснабжению подключили 187 абонентов, осталось доработать 39 (индивидуальные жилые дома). Из 32 светофоров установлено 18. Все 12 снесенных ветром остановок восстановлены. Из 45 крупных поваленных деревьев удалено пока 35.

Что касается обучения школьников, то на сегодня на территории города Тараза 19 школ обучаются в режиме оффлайн, 41 школа - онлайн. Из 45 детских садов работают в прежнем режиме 41, в четырех детских садах предстоит восстанавливать унесенные ветром крыши.

«Ведутся расчеты по нанесенному ущербу. Все коммунальные предприятия и учреждения работают в усиленном режиме. Восстановительные работы продолжаются», - заверили в акимате города Тараза.

Накануне, 16 ноября, на территории Жамбылской области было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, так как вождение становится опасным.