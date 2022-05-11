11 Мая 2022 16:42

Последствия сильного ливня устраняют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицы Алматы после сильного ливня вновь оказались затопленными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы публикуют видео в соцсетях. На кадрах видно, что из-за обильных осадков дороги, паркинги, дворы оказались подтопленными.

По данным акимата мегаполиса, сильные осадки в городе начались с 14:40 часов.

В ДЧС Алматы сообщили, что по состоянию на 16:00 на линию «112» поступило более 20 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов. В Жетысуском районе часто затапливаемые участки по улицам Жангельдина, Брюсова, Зубарева, Крылова находятся под контролем подрядных организаций - выложены мешкотары с инертными материалами.

«В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком», - отметили в пресс-службе акимата города.

По прогнозу РГП «Казгидромет», сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.

Ранее в ДЧС предупреждали, что 11 мая ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Жителям было рекомендовано без необходимости не покидать здания и помещения, а также не оставлять машины под деревьями.