Последствия пожара на мусорном полигоне в Актау сняли на видео

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Последствия пожара на территории промышленной зоны снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Житель Актау Сергей Хачатрян снял на видео при помощи беспилотного летательного аппарата последствия пожара мусорной свалки на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом». Площадь пожара, предварительно, составила 700 квадратных метров.

На кадрах, сделанных с квадрокоптера, видно, что мусор тлеет в нескольких местах и дымиться.

По словам Сергея Хачатряна, в километре от места пожара образовалась еще одна стихийная свалка.

Напомним, больше 13 часов пожарные тушили мусорную свалку в Актау. Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.



