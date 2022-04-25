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Последствия осадков ликвидируют в двух районах Туркестанской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Апреля 2022, 14:56
Последствия осадков ликвидируют в двух районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех населенных пунктах Казыгуртского района и в Сарыагашском районе Туркестанской области принимаются экстренные меры по восстановлению подтопленных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление сельского хозяйства также примет соответствующее решение касательно погибшего скота. Эвакуированные 50 жителей уже вернулись в свои дома.

На заседании в Туркестане аким области Умирзак Шукеев поручил очистить названные населенные пункты.

«Касательно ситуации в Казыгуртском и Сарыагашском районах должна быть создана специальная комиссия, расходы должны быть рассчитаны объективно. Что касается погибшего скота, управление сельского хозяйства примет соответствующее решение, они должны выполнить свои задачи по закону. Это проблема, которую необходимо решить на региональном, районном уровнях. Вопрос находится на контроле», - сказал Умирзак Шукеев.

Глава департамента по ЧС Туркестанской области сообщил, что работа по ликвидации последствий осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и в одном населенном пункте Сарыагашского района продолжается.

Как выяснилось, вода попала во дворы 53 домов, 1 ресторана и 16 зданий.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 56 сотрудников ДЧС, 19 сотрудников местного акимата. Также привлечены 15 единиц техники и 13 мотопомп.

«Человеческих потерь нет, ситуация находится на контроле. Подсчитываются потери скота. В общем, опасность рассеялась. 50 эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома. Работа продолжается», - добавил глава департамента.

Туркестанская область   Происшествия   Паводок   Регионы   Общество   Вода  
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