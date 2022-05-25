25 Мая 2022 07:15

Последний звонок прозвучит в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в школах Казахстана прозвенит последний звонок для 3,5 млн школьников. Из них со школой попрощаются более 170 тыс. казахстанских выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, будут проводиться впервые для всех классов в стенах школ за последние два года. Участвовать в мероприятии могут и родители.

В 2020 году последний звонок в школах Казахстана прошел на открытом воздухе без участия родителей, а в 2021 году провести последний звонок в традиционном формате разрешили выпускникам 9-х и 11-х классов.

Вручение аттестата состоится 16-17 июня.

Министерство образования и науки РК запрещает школам проводить праздники по случаю последнего звонка за пределами школ. Не допускается привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Также под запретом организация праздничных столов, проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат, сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам, организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях. Цветы учителям дарить не запрещается.

Выпускников школ теперь ждет выбор – поступать в вузы, колледжи либо взять перерыв или устроиться на работу. Те, кто решил продолжать обучение, будут участвовать в Едином национальном тестировании, которое началось 16 мая и продлится до 5 июля. При этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.