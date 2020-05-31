Последний день работы блокпостов Алматы: как это было

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с полуночи 1 июня уберут все блокпосты. Как они работали во время карантина, сколько правонарушений было зафиксировано, рассказали в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«С 00:00 часов блокпосты приостановят свою деятельность. Вся техника будет уже снята. Весь личный состав будет направлен по местам постоянного несения службы. Люди могут уже свободно передвигаться, но это не значит, что карантин закончен. Гигиенические нормы должны быть соблюдены. Каждый человек должен подумать прежде всего о своем здоровье, близких и безопасности. Если нет крайней необходимости, лучше сидеть дома. Береженного бог бережет», - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

По периметру города расположены 27 блокпостов. Они были установлены 19 марта. Здесь по сменам работали около 700 сотрудников полиции, в том числе и бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР), а также были привлечены санитарные службы, работники акиматов, медучреждения и бойцы академии пограничной службы КНБ и курсанты военных институтов.

Самыми востребованными блокпостами являются - Каскеленский №18, Талгарский №13, Алтын Ординский №20 и Капшагайский №8. Здесь в сутки из области в город и обратном направлении проезжало около 10 тысяч автомобилей и людей, которые имели специальные разрешения. Все блокпосты были оснащены камерами «Сергек».

За период карантина 4373 сотрудников полиции были поощрены в размере одного должностного оклада, помимо этого около 2000 полицейских поощрены правами МВД, акима города, благодарственными письмами. Были также награждены не только полицейские, но и все службы задействованные на блокпостах: санврачи, медики. Их сегодня от имени акима города и главы МВД наградил начальник департамента полиции Алматы генерал-майор Канат Таймерденов.

«Среди награжденных сотрудников полиции есть и те, которые несли службу на внутренних постах по городу, на карантинных домах, а также те, кто были задействованы в пешем патрулировании. В среднем 35 сотрудников полиции работали на одном блокпосту по сменам. В целом количество задействованных полицейских было около 6000, это почти сто процентов», - уточнила Салтанат Азирбек.

Режим ЧП в стране действовал с 16 марта по 11 мая. За это время в мегаполисе было зафиксировано около 2293 нарушений режима ЧП и карантина.

«Из них 607 человек решением специализированного межрайонного административного суда были подвергнуты административному аресту, а остальные оштрафованы. Из всех этих нарушений примерно 40% были на блокпостах. Люди пытались пересечь границы окольными путями, ловили таксистов, которые за большие деньги оказывали услугу. То есть, таксист довозил до границы, показывал дом, откуда можно пройти дальше», - пояснила официальный представитель департамента полиции.

Среди работавших на блокпостах 1500 полицейских из Алматинской области. Они жили в казарменном положении и не видели более двух месяцев своих семьей, родных и близких. Одна из них мать двоих детей, лейтенант департамента полиции города Шынара Сарбасова.

«Да, два месяца я дежурила на трех блокпостах. Это в Барлыке, Гулдала и Талгаре. Нашей задачей была охрана общественного порядка. Все прошло хорошо. Усталость чувствовала только к вечеру из-за жары, а так было не сложно. Мы работали по сменам через день, кормили нас очень хорошо. Помогали волонтеры, ухаживали за нами. Да, конечно, были и те, которые не хотели слушать, пройти через блокпост без разрешения. Но мы им объясняли все, некоторые отнеслись с пониманием. Мы тоже понимаем насколько людям сейчас тяжело, но сейчас главное - это соблюдать все санитарные нормы. У нас было казарменное положение. Не видела больше двух месяцев свою семью. За моими детьми ухаживала моя свекровь. Связывалась с ними по видеозвонку, очень скучала. У меня есть 11-летний сын и 5-летняя дочка. Они у меня большие, все понимают, умницы. Такое в моей практике впервые, я в службе с 2011 года. Именно в СОБР я перешла в прошлом году, мне здесь нравится. Да, женщин здесь немного, но меня с юношеских лет притягивала эта профессия», - рассказала Шынара Сарбасова.

Медсестра, которая была задействована на одном из самых больших блокпостов города №8 по Капчагайской трассе, также рассказала о том, как проходили дежурства за эти 2,5 месяца.

«Мы, несмотря на жару и дождь, круглосуточно работали в три смены по 12 часов. Проверяли людей, измеряли температуру. Слава богу, ни у кого не выявили повышенную температуру. В случая выявления таких фактов, мы вызываем скорую. На этом посту из нашей поликлиники работали 9 медсестер. Я очень рада за то, что ценят наш труд, благодарят. Хочу призвать всех соблюдать режим карантина, гигиену, носить маску, так как вирус может окажется у каждого их нас», - добавила участковая медсестра поликлиники №11 Акмарал Алпысова.

Отметим, ранее сообщалось о том, что в Казахстане будут сняты межрегиональные блокпосты.