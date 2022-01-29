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Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК

29 Января 2022 21:31
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Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» прокомментировал вопрос телеведущей о том, действительно ли для Президента интересы страны превыше всего, передает корреспондент МИА «Казинформ»..

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«По-моему, последние события показали, что действительно интересы государства для меня превыше всего. И фраза, которую я произнес в отношении: «Платона мне друг, но истина дороже», это не просто для того, чтобы поддерживать публику или это фигура речи. Нет. На самом деле, я считаю, что интересы государства, особенно, что касается Президента, Главы государства должны, безусловно, стоять выше, чем кто-либо. Я думаю, это хороший сигнал, в том числе и тем людям, с которыми я действительно в хороших взаимоотношениях, но, если речь идет об интересах государства, я должен переступить через эти отношения», - прокомментировал Глава государства вопрос телеведущей о том, действительно ли Президент ставит интересы страны выше добрых взаимоотношений с кем-бы то ни было.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом и заключается миссия Главы государства - принимать очень трудные решения.

«Сегодня мы говорили о моем приказе правоохранительным органам в отношении вооруженных бандитов. Ну что, конечно же, я действовал, может быть, в ущерб себе, в ущерб своей репутации. Хорошо быть идеальной фигурой в мировом сообществе, сжать руки, выступать, и прочее-прочее и очень плохо, когда тебя критикуют. Но речь ведь идет о безопасности государства и нужно думать об этом – о безопасности наших граждан. Все время этот момент должен присутствовать в голове Президента. Я никого не хочу поучать, в конце концов, главы государств - все умные люди. Я говорю о себе», - отметил Президент РК.



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#Президент Казахстана   #СМИ   #Патриотизм   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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