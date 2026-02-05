Последние колонии-поселения ликвидируют в Кыргызстане

Издание пишет, что инициатива является частью реформы в рамках дебюрократизации системы госуправления.

Решения принимались поэтапно. В 2025 году были внесены изменения в соответствующие Кодексы и НПА, затем была закрыта первая группа колоний-поселения.

28 января 2026 года принято решение о ликвидации второй группы учреждений — учреждения № 26, 42, 43, 44, 45 и 52.

Правовую основу реформы заложил Закон от 31 июля 2025 года № 181, который исключил колонии-поселения из Уголовно-исполнительного кодекса КР.

— Реформа направлена на более современный и эффективный подход: без дублирования функций с пробацией, с более рациональным использованием государственных средств и при обязательном соблюдении прав работников ликвидируемых учреждений, — говорится в сообщении.

