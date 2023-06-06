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    10:53, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Последние 10 тыс тонн дизтоплива отгрузят казахстанские НПЗ в июне для ВПР

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    Ашық көздерден алынған фото
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о проводимой работе по обеспечению прозрачности процесса реализации дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива, Минэнерго, КазМунайГазом и нефтеперерабатывающими заводами приняты следующие меры: получены отдельные ПИН-коды от Комитета гос. доходов; окрашивание дизтоплива (АНПЗ в желтый цвет, ПНХЗ – красный, ШНПЗ – синий); операторами СХТП созданы отдельные виртуальные склады в электронной системе счетов-фактур», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    По его словам, на 5 июня для проведения весенне-полевых работ отгружено 392,5 из 419 тыс тонн или 93,7 %.

    «В июне планируется отгрузка последних 10,37 тыс тонн. Условиями своевременной отгрузки НПЗ являются: заявка, оплата и подача вагонов-цистерн операторами СХТП. Вопросы отгрузки находятся на контроле Минэнерго и КМГ», - заверил глава Минэнерго.


    Теги:
    Минэнерго РК Сельское хозяйство Топливо
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