Последние 10 тыс тонн дизтоплива отгрузят казахстанские НПЗ в июне для ВПР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о проводимой работе по обеспечению прозрачности процесса реализации дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива, Минэнерго, КазМунайГазом и нефтеперерабатывающими заводами приняты следующие меры: получены отдельные ПИН-коды от Комитета гос. доходов; окрашивание дизтоплива (АНПЗ в желтый цвет, ПНХЗ – красный, ШНПЗ – синий); операторами СХТП созданы отдельные виртуальные склады в электронной системе счетов-фактур», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, на 5 июня для проведения весенне-полевых работ отгружено 392,5 из 419 тыс тонн или 93,7 %.

«В июне планируется отгрузка последних 10,37 тыс тонн. Условиями своевременной отгрузки НПЗ являются: заявка, оплата и подача вагонов-цистерн операторами СХТП. Вопросы отгрузки находятся на контроле Минэнерго и КМГ», - заверил глава Минэнерго.