Последнего фигуранта дела о покушении на Эрдогана задержали в Турции

Турецкие спецслужбы задержали последнего разыскиваемого по делу о подготовке покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота в июле 2016 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Как сообщила пресс-служба МВД Турции в социальной сети X, задержан Буркай Каратепе, который, по данным ведомства, входил в группу организации ФЕТО, готовившей покушение на президента в городе Мармарис. Он находился в розыске на протяжении десяти лет и был задержан в городе Афьонкарахисар.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin… https://t.co/fMlJIfMeZw — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 1, 2026

По информации телеканала TRT Haber, ранее были задержаны 36 бывших военнослужащих, подозреваемых в подготовке покушения на президента Турции. Последний задержанный, как сообщается, был пилотом вертолета.

Газета Turkiye ранее писала, что, по версии турецких властей, организация ФЕТО (запрещена в Турции и признана террористической) также рассматривала возможность совершения покушения на Эрдогана во время его перелета самолетом иностранной авиакомпании. По данным издания, этот план не был реализован, поскольку президент заранее покинул отель в Мармарисе.

Во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, по официальным данным, погибли 253 человека, более 2,2 тысячи получили ранения. После подавления путча власти провели масштабные кадровые чистки в государственных структурах, уволив свыше 100 тысяч человек. Многие участники мятежа были приговорены к пожизненному заключению.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что за пропаганду преступности в интернете в Турции провели массовые задержания.

