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    Последнего фигуранта дела о покушении на Эрдогана задержали в Турции

    Турецкие спецслужбы задержали последнего разыскиваемого по делу о подготовке покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки государственного переворота в июле 2016 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    фигурант покушение на Эрдогана
    Кадр из видео

    Как сообщила пресс-служба МВД Турции в социальной сети X, задержан Буркай Каратепе, который, по данным ведомства, входил в группу организации ФЕТО, готовившей покушение на президента в городе Мармарис. Он находился в розыске на протяжении десяти лет и был задержан в городе Афьонкарахисар.

    По информации телеканала TRT Haber, ранее были задержаны 36 бывших военнослужащих, подозреваемых в подготовке покушения на президента Турции. Последний задержанный, как сообщается, был пилотом вертолета.

    Газета Turkiye ранее писала, что, по версии турецких властей, организация ФЕТО (запрещена в Турции и признана террористической) также рассматривала возможность совершения покушения на Эрдогана во время его перелета самолетом иностранной авиакомпании. По данным издания, этот план не был реализован, поскольку президент заранее покинул отель в Мармарисе.

    Во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, по официальным данным, погибли 253 человека, более 2,2 тысячи получили ранения. После подавления путча власти провели масштабные кадровые чистки в государственных структурах, уволив свыше 100 тысяч человек. Многие участники мятежа были приговорены к пожизненному заключению.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    Ранее сообщалось, что за пропаганду преступности в интернете в Турции провели массовые задержания.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция В мире Покушение Мировые новости Задержания
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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