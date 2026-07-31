Массовые задержания за пропаганду преступности в интернете провели в Турции

Как сообщает Anadolu ajansı, в Турции в ходе масштабной спецоперации, проведенной одновременно в 52 провинциях, задержаны 216 человек, подозреваемых в распространении материалов, пропагандирующих преступные группировки, а также в попытках вербовки участников через социальные сети и мессенджеры.

По данным МВД страны, подозреваемые создавали группы в коммуникационных сервисах, где публиковали сообщения о поиске исполнителей преступлений и предлагали свои услуги. Одновременно, они размещали в социальных сетях материалы с восхвалением преступлений и преступников, угрозами, оскорблениями и пропагандой криминальных организаций.

Отмечается, что подобные публикации были направлены на популяризацию деятельности преступных группировок, демонстрацию противостояния между ними, создание впечатления о «нормальности» преступной деятельности и привлечение новых участников.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что за первые семь месяцев 2026 года в Турцию были экстрадированы 526 человек, находившихся в международном розыске, включая лиц, разыскиваемых по линии Интерпола по красному бюллетеню.

Ранее мы писали, что Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 968 человек по подозрению в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), которую власти страны обвиняют в попытке военного переворота в республике 15 июля 2016 года.