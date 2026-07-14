Массовые задержания по делу ФЕТО ожидаются в Турции

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 968 человек по подозрению в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), которую власти страны обвиняют в попытке военного переворота в республике 15 июля 2016 года.

Масштабная спецоперация силовиков охватила все 81 провинцию страны. Как оказалось, наибольшее число подозреваемых находится в Анкаре, Стамбуле и Измире.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что борьба с ФЕТО продолжается с той же решимостью, что и после событий 15 июля 2016 года. Он назвал нынешнюю спецоперацию одной частью «масштабной кампании по очищению».

15 июля 2016 года группа военных, которую власти связывают с ФЕТО, предприняла попытку государственного переворота. Во время мятежа в Анкаре и Стамбуле использовались танки и авиация, а также были атакованы государственные учреждения, включая Парламент. По официальным данным, тогда погибли 253 человека, более 2,7 тыс. получили ранения.

После попытки переворота турецкие власти начали кампанию против предполагаемых участников и сторонников ФЕТО. За прошедшие годы десятки тысяч человек были уволены с государственной службы или привлечены к уголовной ответственности.

К десятой годовщине событий 15 июля власти Турции подготовили общенациональную программу памятных мероприятий, включая специальное заседание Парламента и более 200 мемориальных акций.

Ранее мы писали, что после трагических событий ежегодно в стране отмечается важный для турецкого населения государственный праздник — День демократии и национального единства (на тур. — Demokrasi ve Milli Birlik Günü).