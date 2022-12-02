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После введения дополнительных осмотров 11 тысяч сельчан взяты под наблюдение – Минздрав

2 Декабря 2022, 12:23
После введения дополнительных осмотров 11 тысяч сельчан взяты под наблюдение – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Министерство здравоохранения РК ввело профилактические осмотры для сельских жителей. О результатах нововведения отчиталась глава ведомства Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее на скринингах нами проводилось выявление только пяти нозологий, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, глаукомы, сахарного диабета, онкологических заболеваний, поведенческих факторов риска. В этом году, учитывая анализ состояния здоровья сельских жителей нами расширен перечень обследований», - пояснила министр, выступая с докладом на правительственном часе в Сенате Парламента РК.

По ее данным, на сегодня реализуются профилактические осмотры, включающие раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, органов дыхания в старшей возрастной группе и рака предстательной железы, а также охват обследованиями лиц в возрасте от 18 до 29 лет.

«На сегодня из обследованных 44 тыс. жителей сел, взяты на динамическое наблюдение более 11 тыс. человек, у которых обнаружены признаки повышенного артериального давления, сахарного диабета, почечных патологий», - сообщила А. Гиният.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на диспансерном учете находятся около 1,5 млн больных артериальной гипертензией. При этом потенциальный охват медицинской помощью больных составляет менее 50 %.


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