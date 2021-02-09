После вакцинации риск заражения снижается на 90% - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач мобильной бригады Городской поликлиники №36 в Алматы Ильяс Сагиев одним из первых привился вакциной от коронавируса. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о своем самочувствии после вакцинации и объяснил в чем важность вакцины.

«Я работаю врачом в «красной зоне», в мобильной бригаде. 1 февраля привился российской вакциной «Спутник V». Когда нам сообщили о старте вакцинации, я записался одним из первых, как доброволец. На работе я контактирую с больными COVID-19, поэтому это для меня важно. Теперь жду вторую дозу вакцины. Это нужно сделать через 21 день», - сказал врач.

Он отметил, что у него отличное самочувствие. После прививки никаких побочных эффектов на себе не ощутил.

«Защитные антитела в организме появляются от 2-3 недель в среднем. У каждого организма это по-разному. Для этого нужно сдать ИФА тест, я еще не сдавал. Но я всем советую вакцинироваться, потому что, мы не знаем, как болезнь проявит себя. Если у нас будут антитела в организме, то риск заражения снижается на 90%», - отметил спикер.

Ильяс Сагиев советует соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски даже после вакцинации, а людям при выявлении симптомов ОРВИ обратиться к врачам.

Ранее сообщалось, что в Алматы медицинские сотрудники Городской поликлиники №36 привились российской вакциной «Спутник V». Всего их 84 человека.

Главный врач поликлиники Гүлжайнат Тілеген рассказала, что перед прививкой все сотрудники проходят осмотр врача.

«Сюда входит измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, частоты сердечных сокращений и другие. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Один флакон рассчитан на 5 человек. После прививки сотрудники в течение получаса находятся под наблюдением коллег в специально отведенном кабинете», - сообщила ранее Гүлжайнат Тiлеген.

Отметим, что в феврале, вакцину должны получить 2050 человек. Из них, в первую очередь, иммунизацию пройдут работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане началась поэтапная вакцинация населения в добровольном порядке.