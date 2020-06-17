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После урагана в Аягозе объявили режим ЧС: в район выехала спецкомиссия

17 Июня 2020 16:35
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После урагана в Аягозе объявили режим ЧС: в район выехала спецкомиссия

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов объявил режим ЧС в Аягозском районе в связи с обрушившимся на Аягоз ураганным ветром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instagram.

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«Сегодня в районе объявлена ЧС. Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Бахытжаном Баяхметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы. Необходимый объем средств будет выделен незамедлительно», - сообщил аким ВКО.
По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также восемь административных зданий.
Кроме того, в результате падения деревьев и ветвей оборвались линии электропередач. Без электричества остались 3679 абонентов. В настоящее время идет поэтапное подключение. Пять аварийных бригад ВК РЭК в ближайшее время должны завершить работу для подключения оставшихся 700 абонентов.
«В городскую больницу обратились семь человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится на стационаре», - дополнил Д.Ахметов.

Напомним, сильный ветер обрушился на Аягоз 16 июня около 18 часов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Орал Ерланулы

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