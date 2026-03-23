После тысяч гостей Наурыза: кокшетауцы вышли на экоакцию в Тазару күні

С раннего утра на городскую набережную «Жаңа жағалау» вышли эковолонтеры, молодежные активисты и представители общественности, чтобы привести в порядок территорию после праздничных гуляний.

Именно на этой локации в этом году развернулось главное празднование Наурыза в Кокшетау. Тысячи горожан и гостей города приходили сюда семьями: здесь звучала музыка, работали концертные площадки, проходили народные игры, готовились национальные угощения, а праздничная атмосфера не стихала до самого вечера. Пространство набережной на один день превратилось в большую открытую площадку народного праздника.

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области

Однако традиции Наурызнама предполагают продолжение праздника через конкретные действия. Завершающий день декады — Тазару күні — посвящен очищению и обновлению: в этот день люди приводят в порядок свои дома, дворы, улицы и общественные пространства. Поэтому уже на следующее утро после народных гуляний молодежные активисты и волонтеры собрались на набережной, чтобы вернуть ей привычную чистоту и ухоженный вид.

Около двухсот человек распределились вдоль прогулочной зоны, собирая мусор, очищая газоны и береговую линию. Работа шла быстро и организованно: участники акции двигались от одной части набережной к другой, постепенно приводя территорию в порядок. Для многих это стало символичным продолжением праздника — возможностью завершить Наурыз добрым делом.

— Тазару күні в декаде Наурызнама символизирует обновление и заботу о пространстве, в котором мы живем. Накануне на набережной «Жағалау» прошли масштабные народные гуляния, и сегодня мы видим, как молодежь и жители города выходят, чтобы навести порядок. Это хорошая традиция, когда праздник продолжается через реальные дела и ответственное отношение к своему городу, — отметил руководитель МРЦ г. Кокшетау Аянбек Халийханулы.

Особую активность в экологической инициативе проявили молодые волонтеры.

— Вчера здесь было очень много людей, проходили большие гуляния, и сегодня мы решили прийти и помочь привести все в порядок. Это наш город, мы сами здесь гуляем, отдыхаем, поэтому важно, чтобы такие места оставались чистыми. Когда делаешь это вместе с друзьями и другими волонтерами, чувствуешь, что действительно приносишь пользу, — рассказал волонтер UNICEF Даниал Жагупаров.

Завершая праздничную декаду Наурызнама, жители Кокшетау показали, что обновление и чистота начинаются с простых, но важных поступков — с готовности выйти и сделать свой город лучше.