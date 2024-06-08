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    07:33, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    После сильного дождя подтопило несколько домов в Акмолинской области

    дождь, ДЧС
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    После сильного дождя шесть дворовых территорий и четыре дома подтопило в Целиноградской районе Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС.

    О подробностях происшествия сообщил начальник ОЧС Целиноградского района Сабит Кенжебек.

    — В результате обильного выпадения осадков в виде дождя в селе Софиевка Целиноградского района по улице Наурызбай батыра произошло подтопление шести дворовых территорий. В четыре дома вошла дождевая вода. На месте сейчас работают спасатели и местыне исполнительные органы. Работы будут продолжаться до полной ликвидации. Жертв и пострадавших нет, — сказал Сабит Кенжебек.

    В 3:25 поступило сообщение, что акмолинские спасатели и сотрудники местных исполнительных органов завершили работы по откачке дождевой воды в селе Софиевка Целиноградского района

    — Откачано около 3 тысяч кубических метров дождевой воды. Вода из всех домов и дворовых территорий откачана, — сообщили в ДЧС.

     

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Происшествия Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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