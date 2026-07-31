После схода лавины на Броуд-Пике обнаружены тела четырех альпинистов
Спасатели обнаружили тела четырех альпинистов на горе Броуд-Пик (8 051 м) в Пакистане, где после схода лавины пропала группа из десяти человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает газета Dawn со ссылкой на Альпинистский клуб Пакистана, личности двух погибших уже установлены. Ими оказались граждане Непала и Омана.
Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы два вертолета армейской авиации Пакистана.
Ранее сообщалось, что группа из десяти альпинистов во главе с известным непальским альпинистом Нирмалом Пурджей начала восхождение на Броуд-Пик 29 июля и рассчитывала достичь вершины к 31 июля.
Однако 30 июля около полудня по местному времени на горе сошла лавина, после чего связь с участниками экспедиции была потеряна. По данным GPS-датчиков, снежная масса отбросила группу примерно на один километр вниз. Предполагается, что альпинистов накрыло лавиной.
В состав экспедиции входят граждане Непала, Пакистана, США, Омана и Китая.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее сообщалось о гибели шести альпинистов на Эльбрусе.
Напомним, в 2024 году казахстанский альпинист Василий Пивцов поднялся на восьмитысячник Броуд-Пик, двенадцатую по высоте вершину мира.