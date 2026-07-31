После схода лавины на Броуд-Пике обнаружены тела четырех альпинистов

Спасатели обнаружили тела четырех альпинистов на горе Броуд-Пик (8 051 м) в Пакистане, где после схода лавины пропала группа из десяти человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на Альпинистский клуб Пакистана, личности двух погибших уже установлены. Ими оказались граждане Непала и Омана.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы два вертолета армейской авиации Пакистана.

Ранее сообщалось, что группа из десяти альпинистов во главе с известным непальским альпинистом Нирмалом Пурджей начала восхождение на Броуд-Пик 29 июля и рассчитывала достичь вершины к 31 июля.

Однако 30 июля около полудня по местному времени на горе сошла лавина, после чего связь с участниками экспедиции была потеряна. По данным GPS-датчиков, снежная масса отбросила группу примерно на один километр вниз. Предполагается, что альпинистов накрыло лавиной.

В состав экспедиции входят граждане Непала, Пакистана, США, Омана и Китая.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели шести альпинистов на Эльбрусе.

Напомним, в 2024 году казахстанский альпинист Василий Пивцов поднялся на восьмитысячник Броуд-Пик, двенадцатую по высоте вершину мира.