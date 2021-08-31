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    14:54, 31 Август 2021 | GMT +6

    После семейной ссоры 16-летняя школьница сбежала из Сарыагаша в Шымкент

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее 16-летняя дочь, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «Женщина пыталась в течение двух дней самостоятельно найти несовершеннолетнюю дочь. Однако после безуспешных поисков она обратились за помощью к сотрудникам полиции. Получив сообщение, сарыагашские полицейские оперативно приступили к розыску без вести пропавшей, прочесали все близлежащие территории и дворы. Инспектор ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП, лейтенант полиции Бакдаулет Тастанбеков опросил родственников и знакомых несовершеннолетней, которые могли что-либо знать. В результате, на основе собранной информации, стражи порядка установили, что 16-летняя девушка находится в городе Шымкенте. Они отправились в мегаполис, выяснили местонахождение школьницы, нашли и вернули домой к родителям. Как выяснилось, девушка ушла из дома после семейной ссоры, а затем уехала в Шымкент», - рассказали в полиции.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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