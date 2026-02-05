После реставрации церковной фрески лицо ангела стало похоже на премьер-министра Италии

Издание пишет, что министерство культуры Италии направило специалистов для осмотра фрески в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, расположенной в центре Рима, а Римская епархия выразила свое разочарование случившимся и пообещала найти виновных.

Художник Бруно Валентинетти заявил, что всего лишь восстановил фреску, написанную им в 2000 году и не пытался сделать ангела похожим на премьер-министра.

— В ответ Джорджа Мелони отшутилась постом в инстаграме, написав, что она «уж точно не ангел» и сопроводила комментарий смеющимся смайликом, — говорится в сообщении.

Впервые на неожиданное сходство в субботу обратила внимание газета La Repubblica, сопроводив материал снимками фрески до реставрации и после.

Настоятель прихода монсеньор Даниэле Микелетти сказал, что картины были всего лишь отреставрированы из-за недавнего повреждения водой, добавив, что «не понимает из-за чего поднялся такой шум».

— Восстановленное лицо — то самое, что было написано 25 лет назад, — заявил 83‑летний автор фрески.

Оппозиция незамедлительно потребовала начать проверку. Ирене Манци из Демократической партии назвала ситуацию неприемлемой, а представители партии «Движение пяти звезд» заявили, что искусство не должно становиться инструментом пропаганды, независимо от того, изображает оно лицо премьер-министра или нет.

Министр культуры Алессандро Джули распорядился, чтобы специалисты провели осмотр картины, установили характер вмешательства и решили, какие меры предпринять дальше.

В то же время Римская епархия заявила, что знала о реставрации, но ей было сказано, что ничего не будет добавлено или изменено.

— Изменение лица херувима было инициативой художника и не было согласовано с компетентными инстанциями, — сообщила епархия в заявлении, опубликованном информационным агентством Ansa.

Позднее епархия заявила, что генеральный викарий Рима, кардинал Бальдассаре Рейна, немедленно проведет расследование, «чтобы установить возможную ответственность причастных лиц».

В заявлении говорится, что кардинал «дистанцируется от высказываний монсеньора Микелетти и выражает свое разочарование случившимся», а также, что он твердо намерен защищать художественное и духовное наследие церкви от неправомерного использования или эксплуатации.