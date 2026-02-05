После реставрации церковной фрески лицо ангела стало похоже на премьер-министра Италии
Итальянские власти и представители церкви начали расследование заявлений о том, что после недавней реставрации церковной фрески лицо ангела стало похоже на премьер-министра страны Джорджу Мелони, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Издание пишет, что министерство культуры Италии направило специалистов для осмотра фрески в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, расположенной в центре Рима, а Римская епархия выразила свое разочарование случившимся и пообещала найти виновных.
Художник Бруно Валентинетти заявил, что всего лишь восстановил фреску, написанную им в 2000 году и не пытался сделать ангела похожим на премьер-министра.
— В ответ Джорджа Мелони отшутилась постом в инстаграме, написав, что она «уж точно не ангел» и сопроводила комментарий смеющимся смайликом, — говорится в сообщении.
Впервые на неожиданное сходство в субботу обратила внимание газета La Repubblica, сопроводив материал снимками фрески до реставрации и после.
Настоятель прихода монсеньор Даниэле Микелетти сказал, что картины были всего лишь отреставрированы из-за недавнего повреждения водой, добавив, что «не понимает из-за чего поднялся такой шум».
— Восстановленное лицо — то самое, что было написано 25 лет назад, — заявил 83‑летний автор фрески.
Оппозиция незамедлительно потребовала начать проверку. Ирене Манци из Демократической партии назвала ситуацию неприемлемой, а представители партии «Движение пяти звезд» заявили, что искусство не должно становиться инструментом пропаганды, независимо от того, изображает оно лицо премьер-министра или нет.
Министр культуры Алессандро Джули распорядился, чтобы специалисты провели осмотр картины, установили характер вмешательства и решили, какие меры предпринять дальше.
В то же время Римская епархия заявила, что знала о реставрации, но ей было сказано, что ничего не будет добавлено или изменено.
— Изменение лица херувима было инициативой художника и не было согласовано с компетентными инстанциями, — сообщила епархия в заявлении, опубликованном информационным агентством Ansa.
Позднее епархия заявила, что генеральный викарий Рима, кардинал Бальдассаре Рейна, немедленно проведет расследование, «чтобы установить возможную ответственность причастных лиц».
В заявлении говорится, что кардинал «дистанцируется от высказываний монсеньора Микелетти и выражает свое разочарование случившимся», а также, что он твердо намерен защищать художественное и духовное наследие церкви от неправомерного использования или эксплуатации.