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    15:48, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    После реконструкции возобновил работу аэропорт в Усть-Каменогорске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После пяти месяцев масштабной реконструкции с 1 октября возобновил работу аэропорт Усть-Каменогорска. В первый же день из областного центра вылетели самолёты в Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    С мая нынешнего года аэропорт Усть-Каменогорска был закрыт из-за капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Была проведена работа по удлинению и уширению взлётно-посадочной полосы.

    «Подрядчики полностью заменили асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочной полосе и провели работы по её увеличению. Теперь длина составляет 2 800 метров, а ширина – 60 метров. Такие параметры позволят аэропорту принимать лайнеры больших размеров международных рейсов. Немаловажно, что на полосе установлена новая современная система светосигнального оборудования», – рассказал президент АО «Аэропорт Усть-Каменогорска» Николай Короленко.

    Ранее такие масштабные работы проводились в воздушной гавани областного центра в 1996 году, капитального ремонта не было 25 лет, поэтому реконструкция – это требование времени. Все работы принимала специальная комиссия, в число которой входили специалисты Комитета гражданской авиации РК.

    С 15 по 21 сентября проводилась лётная проверка систем светосигнального и аэронавигационного оборудования. Сейчас аэропорт Усть-Каменогорска полностью готов к работе. В настоящее время возобновляются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Qazaq Air в трёх направлениях – Нур-Султан, Алматы и Караганда. В ближайшее время планируется увеличение направлений и числа авиакомпаний, выполняющих полеты в и из областного центра.

    Для увеличения грузового потенциала аэропорта, в этом году планируется завершить строительство грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения вместимостью 100 тонн. Такие меры обеспечат улучшение пропускной способности и позволят развить грузовые авиаперевозки.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Авиация Регионы Казахстана Транспорт Нұрлы жол МИИР РК Общество
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