После отмены режима ЧП мы расслабились - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Об этом в ходе онлайн-форума «Biz Birgemiz» заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна – не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому Правительство вновь усилило карантинные меры», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Однако всё это не повод для упаднических настроений, для депрессии, мы должны продолжать жить полной жизнью. По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели, поэты говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством», - заявил К. Токаев.

Президент подчеркнул, что даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу.

«В каждом кризисе существует новая возможность. Мы вместе - все вместе обязательно преодолеем этот кризис. Выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания. Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим», - отметил Глава государства.