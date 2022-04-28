После нападения бродячей собаки был госпитализирован ребенок в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Аксенгир Жамбылского района бродячая собака напала на 9-летнего ребенка. Животного поймали, а пострадавшего госпитализировали в г. Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Жамбылского района сообщили, что инцидент произошел в селе Аксенгир во дворе не огражденного дома №29 по улице Атажурт.

«Скорая помощь перевязала ребенку раны и доставила его в детскую больницу №1 города Алматы. Вместе с ним в больнице находится его мать. Врачи констатировали, что состояние ребенка стабильное. Многодетной семье помогают жители и волонтеры села Аксенгир. Материально семье поможет аким поселка», - сообщил пресс-секретарь акима Жамбылского района Бахтияр Айталы.

Он добавил, что собаку, напавшую на ребенка, уже поймали и доставили в ветеринарную станцию ​​села Узынагаш. В целом, по Жамбылскому району в этом году поймали более 600 бродячих собак.

«Ребенок доставлен со средней степенью тяжести, сейчас находится в отделении хирургии», - сказала заместитель главного врача центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы Алуа Жексенова.

«Ребенок получает лечение по протоколу. В целом, состояние средней степени тяжести за счет основного заболевания – ушибленно-рваная рана волосистой части головы справа и кожи верхнего века. На сегодня состояние пациента стабильное, по схеме получает антирабическую вакцину», – добавила А. Жексенова.