После крушения парома MV Barima в Гайане пропавшими остаются 50 человек

Число погибших в результате крушения парома MV Barima у побережья Гайаны возросло до 53 человек. Судьба еще 50 пассажиров остается неизвестной, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Об этом вечером 21 июля сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс.

По последним данным, спасены 76 человек. Ранее власти сообщали о 27, а затем о 41 погибшем. Позже также были уточнены данные о числе находившихся на борту: если первоначально сообщалось о 133 пассажирах, то теперь подтверждено, что на судне находились 179 человек. Судьба еще 50 человек остается неизвестной, поэтому число жертв может возрасти.

Премьер-министр также сообщил, что после происшествия у капитана и еще одного члена экипажа были выявлены положительные результаты теста на марихуану.

По информации властей, сигнал бедствия поступил примерно через восемь часов после выхода парома в рейс. Во время поисково-спасательной операции судно обнаружили на морском дне примерно в 15 километрах от побережья.

Один из выживших пассажиров рассказал, что перед крушением услышал громкий звук, после чего в корпус начала поступать вода. Затем судно резко накренилось и затонуло.

Напомним, паром перевернулся вечером 18 июля во время рейса из столицы Джорджтауна в поселок Порт-Кайтума.