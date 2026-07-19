Пассажирский паром потерпел крушение у берегов Гайаны

На борту судна находилось 116 человек, передает агентство Kazinform.

По данным местных властей, к настоящему времени спасены 53 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Судно перевернулось в районе Айрон-Пант (Iron Punt), недалеко от устья реки Померун, во время рейса из Джорджтауна в Порт-Кайтуму.

Фото: facebook.com/GuyanaOPM

Как сообщил премьер-министр Гайаны Марк Филлипс, экипаж подал сигнал бедствия поздно вечером 18 июля. После этого были немедленно задействованы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации.

В операции участвуют государственные службы и суда частного сектора. По словам Марка Филлипса, власти получают оперативные сведения от спасательных подразделений, а главным приоритетом остается спасение всех пассажиров и членов экипажа.

Поисково-спасательная группа смогла обнаружить MV BARIMA после того, как находящиеся на борту зажгли сигнальные ракеты.