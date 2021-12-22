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После крупного пожара в костанайском поселке восстанавливается электроснабжение

22 Декабря 2021 15:51
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После крупного пожара в костанайском поселке восстанавливается электроснабжение

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Поселок Кушмурун в Костанайской области оказался временно обесточен в связи с крупным пожаром на электрической подстанции. Данный факт прокомментировали в пресс-службе ДЧС области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сообщается, что 22 декабря в 6:09 в Аулиекольском районе в поселке Кушмурун произошел пожар на подстанции, обеспечивающей электроэнергией поселок.

«Через несколько минут пожарные подразделения прибыли на место случившегося и принялись производить пенную атаку. На месте развернулся оперативный штаб, который следил за обстановкой на месте пожара. Горело трансформаторное масло. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров и представлял угрозу для близстоящих трансформаторов. Потребовалось достаточное количество сил и средств для тушения»,- сообщили в ДЧС.

В тушении участвовало шесть единиц техники: поезд с песком, два пожарных поезда и другие средства противопожарной техники, а также 40 человек личного состава.

Причина пожара, как отметили в ДЧС, устанавливается исследовательской пожарной лабораторией. Но, по словам одного из огнеборцев, причиной может быть дырявая прокладка в основании трансформатора.

«Никто из людей не пострадал, ликвидацию возгорания провели успешно в 12:49. Электроснабжение поселка частично восстановлено путем переподключения линий электропередач Карасуского и Наурзумского районов. Работы по обеспечению электричеством продолжаются», - подытожили в ДЧС.



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#Костанайская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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