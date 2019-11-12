После критики Президента мы не стали рекламировать посадки деревьев в Алматы – Ержан Сейтенов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления зеленой экономики Алматы Ержан Сейтенов на брифинге отметил, что после критики Президента РК Касым-Жомарта Токаева ведомство не стало рекламировать посадки новых деревьев в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Критика была не в сторону того, как мы сажаем деревья, а из-за безответственности, из-за того, что саженцы были оставлены. На самом деле мы эти саженцы не потеряли, а посадили. Весной можно их досадить куда надо. Саженцы все живые. После этого у нас посадки были, но из-за того, что негатив был в СМИ, мы не стали рекламировать. Большие у нас посадки были», - сказал Ержан Сейтенов на брифинге.

По его данным, в этом году в городе было высажено около 120 тысяч деревьев.

«Вдоль микрорайона «Атлетической деревни» около 2000 посадили, за театром «Алатау» около 1100 деревьев, в микрорайоне Саялы с жителями около 2000 посадили, в микрорайоне Саялы-2 рядом со сквером мы разбили новую березовую рощу. По-моему, это уже всем полюбилось. Там земли достаточно. Мы там подсадили около 1000 берез. Наверное, весной продолжим. Были еще посажены деревья во многих местах, недавно в Жетысуском районе посадили. Все эти деревья у нас идут с гарантией на 5 года. А где мы сажали в Атакенте – 2100 деревьев, там идет гарантия 5 лет», - отметил Ержан Сейтенов

Напомним, Президент Казахстана недавно на заседании в акимате Алматы в рамках своего рабочего визита объявил выговор первому заместителю акима города Ерлану Кожагапанову за оставленные на Кок-Тобе саженцы.

Кроме того, за этот инцидент ранее аким города Бакытжан Сагинтаев также наказал своих подчиненных.