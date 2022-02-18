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После интервью Президента многие вещи стали понятными –   Азамат Жылтыркозов

18 Февраля 2022 10:32
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После интервью Президента многие вещи стали понятными –   Азамат Жылтыркозов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский оперный певец Азамат Жылтыркозов поделился мнением касательно вчерашнего интервью Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, все посмотрели интервью нашего Президента. Считаю, это был очень полезный и нужный диалог для всех казахстанцев. Президент затронул все основные проблемы, в том числе и январские события. Сейчас ведутся расследования, об итогах которых мало информации. Но Президент пообещал, что в скором времени с этим делом разберутся и все будет открыто объявлено всему народу», - сказал Азамат Жылтыркозов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По мнению певца, многое стало понятным после разъяснений Главы государства.

«Думаю, это очень нужное и правильное интервью для народа, в котором многие вещи были разъяснены. Я полностью поддерживаю то, что сейчас делает Касым-Жомарт Кемелевич, и будет делать в дальнейшем. Глава государства объявил, что в марте обратится с Посланием к народу Казахстана, где будут даны точные указания о том, как мы дальше будем строить новый Казахстан. Уверен, такие интервью нужны, это многое проясняет, многое становится понятным простым людям», - добавил А. Жылтыркозов.


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#Президент Казахстана   #Интервью Президента РК 17.02.2022  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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