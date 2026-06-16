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    После химобработки поля в СКО скончался механизатор

    В Северо-Казахстанской области началось расследование в связи с гибелью 46-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обработка поля
    Фото: Минсельхоз РК

    Происшествие случилось 14 июня на поле ТОО «Қазақстан Бидайы» в Ленинском сельском округе Тимирязевского района.

    По сообщению департамента Комитета государственной инспекции труда по СКО, погибший мужчина проживал в селе Новоселовка района имени Г. Мусрепова. Он работал механизатором в хозяйстве. В тот день около 10:00 его привезли для проведения химической обработки поля.

    Около 23:00 его состояние резко ухудшилось, и коллега вызвал скорую помощь. Не теряя времени, он посадил мужчину в автомобиль и выехал к дороге. Бригада скорой помощи пыталась спасти его жизнь, однако мужчина скончался.

    Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Создана специальная комиссия областного департамента Комитета государственной инспекции труда, проводится расследование для всестороннего выяснения обстоятельств трагического случая на производстве.

    Сельское хозяйство Фермеры Северо-Казахстанская область Аграрии СКО
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор