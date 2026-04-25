Посланники Трампа отправились в Пакистан на переговоры по Ирану

Президент США Дональд Трамп направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с министром иностранных дел Ирана.

Запланированные на субботу переговоры о прекращении огня между США и Ираном пройдут на фоне напряженности в мире из-за войны, которая парализовала жизненно важный экспорт энергоносителей через Ормузский пролив, омрачила глобальную экономическую ситуацию и унесла тысячи жизней на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Исламабад поздно вечером в пятницу. Ранее в социальных сетях он написал, что едет в Пакистан с целью обсуждения «двусторонних вопросов и региональных событий». Он не уточнил, с кем именно встретится.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Арагчи.

— Мы надеемся, что это будет продуктивный разговор, который, возможно, продвинет дело к соглашению, — сказала Левитт.

Она добавила, что вице-президент Джей Ди Вэнс не поедет в Пакистан, но останется «вовлеченным» и будет готов отправиться туда, если в Вашингтоне это сочтут необходимым.

Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и команда президента по национальной безопасности находятся в «готовности» вылететь в Пакистан в случае необходимости, сказала Левитт.

Арагчи и два посланника Трампа провели многочасовые непрямые переговоры в Женеве 27 февраля по ядерной программе Тегерана, но завершили их без соглашения. На следующий день Израиль и США начали войну против Ирана.

Левитт рассказала, что американский президент решил отправить Уиткоффа и Кушнера в Пакистан, «чтобы выслушать иранцев».

— Мы, безусловно, видим некоторый прогресс с иранской стороны за последние пару дней, — сказала Ливитт, не предоставив никаких подробностей.

Напряженность в Ормузском проливе крайне высока

Напряженность в Ормузском проливе, стратегически важном водном пути, через который в мирное время транспортируется пятая часть мировой нефти и природного газа, остается крайне высокой.

Иран продолжает контролировать движение через пролив и атаковал три судна в начале этой недели, в то время как США сохраняют блокаду иранских портов, а Трамп приказал военным «стрелять и убивать» небольшие суда, которые могут устанавливать мины.

— У Ирана есть важный выбор, шанс заключить сделку, хорошую сделку, мудрую сделку, — заявил журналистам в пятницу министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, через несколько дней к блокаде присоединится второй американский авианосец.

У Вашингтона уже есть три авианосца в регионе: USS George H.W. Bush в Индийском океане; USS Abraham Lincoln в Аравийском море и USS Gerald R. Ford в Красном.

Это первый случай с 2003 года, когда три американских авианосца действуют в регионе одновременно. По данным Центрального командования США, в состав флота входят 200 самолетов и 15 000 моряков и морских пехотинцев. Число жертв растет, несмотря на сохранение режима прекращения огня.

С начала войны в Иране погибло по меньшей мере 3375 человек, а в Ливане — более 2490, где через два дня после начала войны вспыхнули новые бои между Израилем и боевой группировкой «Хезболлах».

Кроме того, в Израиле погибло 23 человека, а в арабских государствах Персидского залива — более десятка. В Ливане погибли 15 израильских солдат, а в регионе — 13 американских военнослужащих.

Напомним, на этой неделе постпред Ирана при ООН заявил, что страна готова к переговорам.