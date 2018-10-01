Послание в действии: повышение зарплат коснется около тысячи медсестер в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие медицинской помощи и улучшение жизни медицинских работников находится в приоритете. Об этом на встрече с населением по разъяснению Послания Президента заявил заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Повышение заработной платы коснется 588 участковых врачей и около 1 тыс медсестер. Также планируется их обучение новым методам работы, с доведением до 100% к концу 2019 года. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, снизить количество осложнений и госпитализаций при основных заболеваниях, а также обеспечить качественный патронаж детей и беременных», - заявил заместитель акима Е. Аманшаев.

Кроме того, в рамках ГЧП проекта «Доктор у дома» запланировано открытие 5 поликлиник в жилых массивах «Жағалау», «Триумфальная арка», «Айнакол», «Ондирис» и в поселке Интернациональный.

«Это позволит разгрузить очереди в поликлиниках, а также снизить нагрузку на врачей общей практики до 1700-1800 человек, что существенно улучшит качество предоставляемых услуг», - сказал Е. Аманшаев.

Кроме того, по его словам, до конца года планируется открытие 48 новых участков общей врачебной практики. Тем самым будет достигнута доступность граждан к ПМСП.