Послание Президента ждет все население – общественный деятель
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» Даулеткерей Рахметтуллин поделился ожиданиями в свете предстоящего Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам общественного деятеля, он с позитивом ожидает предстоящее Послание Президента. Вместе с тем, по его мнению, исполнительная функция предыдущего Послания не доведена до низов.
«Я имею ввиду, что реализация Послания недостаточно отрегулирована в нормативном плане – Постановлениями Правительства, приказами акимов, госорганов и квазигосударственных систем», - сказал Даулеткерей Рахметтуллин в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев несколько раз выступал с обращениями к народу.
«И во всех его обращениях присутствовали конкретность и четкая направленность. Само по себе Послание – интересное событие, которого ждут все. Но Правительство, госорганы и квазигосударственный сектор должны отдельно проработать механизм исполнения Послания», - отметил спикер.
«Президентское Послание ожидает все население. И даже международное сообщество наблюдает. В связи с этим хотелось бы, чтобы была отработана четкая исполнительная функция. Уверен, само Послание будет качественным и актуальным, а вот именно исполнительная функция у нас пока оставляет желать лучшего», - заключил Д. Рахметтуллин.
Фото: zhanaru.kz
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