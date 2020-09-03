+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Послание Президента внушает надежду и уверенность - ректор КазНМУ

3 Сентября 2020 21:19
Поделиться:
Послание Президента внушает надежду и уверенность - ректор КазНМУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президентом правильно поднимается вопрос создания диверсифицированной, технологичной экономики. И именно медицина может стать одним из наилучших путей создания инноваций и привлечения новых инвестиций в нашу республику. Так прокомментировал новое Послание Президента РК, ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как в Казахстане можно удешевить жилье  - мнение эксперта
В условиях нового мироустройства необходим новый импульс реформ – эксперт Президент в Послании предложил пути выхода из кризиса - ученый Послание Главы государства обсудили в Атырау

«Казахстан постепенно становится одним из наиболее привлекательных направлений для медицинского туризма, привлекая зарубежных клиентов высоким качеством медицинских услуг при наиболее низких ценах в регионе. Система здравоохранения становится все более гибкой, все меньше полагается на бюджетные средства, проходя через реформы. Как отметил наш Президент: «В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности». Необходимо ускорить принятие решений в сфере здравоохранения, дать еще больше самостоятельности медицинским университетам»,- сказал ректор.

По его словам, поручения Президента ужесточить меры по поводу закрытия некачественных учебных заведений в сфере высшего образования - необходимы.

«Радует, что ужесточается контроль, ведь только качественные специалисты, прошедшие все необходимые проверки должны получать дипломы. Дилетантов не должно быть нигде, а особенно - в сфере медицины. Только лучшие студенты должны допускаться к экзамену на право стать врачом»,- отметил ректор КазНМУ.

Также ректор отметил поручение Главы государства Правительству составить долгосрочный прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений.

«Сообщество медицинских вузов Казахстана достойно справится с задачей обеспечения страны только самыми лучшими специалистами. В целом, Послание Президента внушает надежду и уверенность в светлом будущем нашего государства, казахстанской медицины. Заявленные цели - полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет- выглядят реализуемыми и доступными для нашего здравоохранения. Мы уверены, что сможем в наилучшем виде выполнить все поставленные поручения и достигнуть всех поставленных в Послании задач. От лица медработников хочется выразить благодарность за озвученное в Послании решение выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам. Вся медицинская общественность также поддержит предложение по повышению зарплат врачей к 2023 году в два раза от среднего показателя по экономике. Труд медика должен цениться очень высоко, ведь в руках врачей здоровье всей нашей страны, наше будущее»,- заключил спикер.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Вузы   #Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив