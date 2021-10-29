Послание Президента уже реализуется – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже есть результаты реализации Послания Президента. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в ходе программы «Анығын айтқанда» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советник Президента говорил о Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года.

«Послание Президента – большой программный документ, охватывающий вопросы всестороннего развития государства и общества. Поэтому, реализации инициатив, озвученных в Послании, всегда уделяется первоочередное внимание со стороны государственного аппарата. С целью реализации этих инициатив специально принят Общенациональный план. Например, план по реализации Послания на этот год содержит 103 пункта. Уже это говорит о том, каким масштабным документом является Послание», – сказал Е.Карин.

По его словам, хотя Послание было обнародовано относительно недавно, его реализация началась незамедлительно и уже сейчас есть определенные результаты. Например, одной из важных инициатив Президента было повышение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. В связи с этим в проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы внесены соответствующие поправки, и этот законопроект вскоре будет рассматриваться на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Также Глава государства, с учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и других факторов, дал ряд поручений, касающихся развития науки. Поэтому Министерством образования и науки разработаны соответствующие поправки в Закон «О науке». В частности, это касается перевода оплаты труда ведущих ученых на базовое финансирование, прямого финансирования фундаментальных научных исследований, увеличения сроков грантового финансирования научных исследований с трех до пяти лет.

Как отметил советник Президента, ряд таких законопроектов уже проходит соответствующие процедуры, в том числе на рассмотрении в Парламенте уже находится законопроект о внесении поправок в уголовное законодательство в связи с присоединением Казахстана ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.