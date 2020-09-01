Послание Президента стало важной вехой в процессе политической трансформации страны - Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева четко показывает, что мы идем к стадии просвещенного государства, где права и свободы граждан являются главным элементом и ценностью государства. Такое мнение высказал член Национального совета общественного доверия при Президенте РК известный казахстанский политолог Ерлан Саиров, передает МИА «Казинформ».

Послание Президента страны – самое важное и ожидаемое политическое событие сезона. Миссией этого документа является опережение времени и ответы на запросы общества и граждан, обозначил Ерлан Саиров на своей странице в Facebook.

«В Послании Президента К. Токаева народу страны обозначены самые актуальные и первостепенные проблемы и ответы на них.

Для меня важным является ответы на вопросы в общественно-политической сфере. В этой сфере намечены существенные положительные сдвиги. Впервые в политической истории страны четко поставлен вопрос соблюдения прав человека. В политическом лексиконе права человека поставлены на самый высший пьедестал. Права человека - самая высшая ценность для государства!» - подчеркнул он.

Общественность постоянно отмечала, что реформа правоохранительной системы является главным элементом доверительного диалога между обществом и властью, напомнил политолог.

«К. Токаев заявил, что нам предстоит реформа правоохранительной системы. Правоохранительная система должна идти навстречу к запросам граждан о справедливости и равноправии. «Законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию». Граждан услышали, и по реформе этой сферы принимаются конкретные и правильные решения.

Послание Президента К. Токаева четко показывает, что мы идем к стадии просвещенного государства, где права и свободы граждан являются главным элементом и ценностью государства. В стране внедряются международные стандарты и нормы соблюдения прав человека. Эти решения являются залогом необратимости политических реформ. Заявлено, что мы переходим к выборности сельских акимов. Сельских акимов население будет выбирать напрямую», - отметил важную инициативу Президента Ерлан Саиров.

Кроме того, повышается роль и место местных маслихатов. Будет разработана новая концепция развития местного самоуправления.

«Мы внедряем прямые стандарты демократии. Думаю, на очереди и изменения принципов формирования власти и на других (районных, областных) уровнях», - поделился мнением спикер.

В Послании особое внимание уделено повышению эффективности государственного аппарата: создается Агентство по стратегическому планированию; Высший Президентский Совет по реформам. Сокращается госаппарат на 25%. За счет сокращения госаппарата будет повышена зарплата сотрудников, напомнил политолог.

«Эра нефти и других минеральных ресурсов заканчивается. Будут проведены масштабные меры по диверсификации экономики. Предполагаемые меры в экономике позволят избавиться от голландской болезни нашей экономики. Этот аспект является самым важным условием поступательного развития страны.

В целом, Послание Президента страны стало важной вехой и знаменательным событием в процессе политической трансформации страны.

Меняется облик самого института государственности, мы становимся ближе к европейским странам по основным аспектам государственного обустройства», - заключил Ерлан Саиров.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана.