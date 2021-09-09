Послание Президента стало четким ответом на актуальные вопросы повестки дня – Марат Азильханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства стало четким практическим ответом на актуальные вопросы социально-экономической и политической повестки дня. Об этом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана-заведующий секретариатом Марат Азильханов в ходе круглого стола по обсуждению Послания Президент РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», прошедшем в столичном Доме дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, Послание стало четким практическим ответом на актуальные вопросы социально-экономической и политической повестки дня, дало прямые ответы на самые животрепещущие вопросы, которые сегодня волнуют граждан страны. Послание Президента народу Казахстана 2021 года явилось продолжением тех поручений, которые Глава государства озвучил в своих предыдущих Посланиях, а также стало результатом их успешного выполнения. Также важно подчеркнуть, что Послание стало творческим развитием политики Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в современных условиях - ярким примером стратегической преемственности в ключевых вопросах государственной политики, таких как единство и согласие, социальное государство, приверженность демократизации, политической модернизации и защиты прав человека», – сказал М.Азильханов.

По его словам, в Послании Главы государства обращает на себя внимание гуманитарная составляющая, его ориентированность на нужды каждого гражданина Казахстана.

«Не случайно, Глава государства подчеркнул, что независимость – наша самая высшая ценность. И для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды независимости. Это - мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем. Хочу подчеркнуть, что Ассамблея народа Казахстана в полном своем составе поддержала положения и задачи Послания. Сотни членов Ассамблеи выступили в средствах массовой информации по самым важным приоритетам Послания. А сегодня в центре нашего внимания - седьмой раздел Послания «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса» - специальной раздел, посвященный вопросам политики мира и согласия», – сказал зампредседателя АНК.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.