Послание Президента РК является уникальной рабочей программой - Сабит ат-Тахир

АММАН. КАЗИНФОРМ – Сабит ат-Тахир, член Ассоциации бизнесменов Иордании и генеральный секретарь Федерация арабских бизнесменов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» озвучил своё видение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, Послание Президента РК является ценным документом, важной дорожной картой, уникальной рабочей программой, которая может рассматриваться как основа конструктивного развития, целостной программой по осуществлению процветания и стабильности для большинства стран региона.

Сабит ат-Тахир особо отметил некоторые важные идеи и предложения, приведенные в Послании, которые имеют большое значение и для Казахстана.

«В первую очередь, это национальное единство, путь к непобедимости нации и ее силе, а также укреплению усилий, нацеленных на улучшение условий жизни народа. Не менее важным считаю реализацию процесса политической трансформации, а также партийного строительства.

Я также соглашусь с высказыванием Президента о том, что эти процессы должны протекать постепенно и таким образом, чтобы они не привели к дестабилизации внутриполитической ситуации. Кроме того, Президент Токаев в своем Послании подчеркнул, что успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны, что требует «сильного Президента, влиятельного Парламента, подотчетного Правительства», - подчеркнул Сабит ат-Тахир.

По словам иорданского эксперта, теме инвестирования в человеческий капитал должна отдаваться прерогатива, поскольку «необходимо на постоянной основе повышать качество образования и развивать образовательные программы, соответствующие требованиям нынешнего технологического развития, свидетелем которого является современный мир. Кроме того, необходимо также улучшать социальное положение преподавателей в школах и университетах, на постоянной основе повышать их квалификацию.

В этой связи хочу отметить слова Президента РК о растущем разрыве в качестве среднего образования между городскими и сельскими школами. Это, в первую очередь, связано с дефицитом квалифицированных кадров на селе. В данном контексте поддерживаю идею Президента о необходимости расширения сферы действия программы «С дипломом – в село». Конечно, это потребует улучшения уровня предоставления социальных услуг в селах и районах, находящихся за пределами столицы», - сказал Сабит ат-Тахир.

Особого внимания требует ситуация в сфере научных исследований и их поддержки, а также обеспечение соответствующего финансирования, считает член Ассоциации бизнесменов Иордании и генеральный секретарь Федерация арабских бизнесменов.

«Как государственному, так и частному сектору необходимо уделить внимание повышению уровня научных исследований и их применения на практике, а также поддержке ученых, исследователей и новаторов. Здесь вспоминается выражение «Если образование является путем возрождения нации, то наука – ее прогресса». Несомненно, что мы живем во времена научного и технологического прогресса, с которым необходимо идти в ногу», - отметил иорданский эксперт.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».