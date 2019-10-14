Послание Президента РК является уникальной рабочей программой - Сабит ат-Тахир
АММАН. КАЗИНФОРМ – Сабит ат-Тахир, член Ассоциации бизнесменов Иордании и генеральный секретарь Федерация арабских бизнесменов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» озвучил своё видение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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По его мнению, Послание Президента РК является ценным документом, важной дорожной картой, уникальной рабочей программой, которая может рассматриваться как основа конструктивного развития, целостной программой по осуществлению процветания и стабильности для большинства стран региона.
Сабит ат-Тахир особо отметил некоторые важные идеи и предложения, приведенные в Послании, которые имеют большое значение и для Казахстана.
«В первую очередь, это национальное единство, путь к непобедимости нации и ее силе, а также укреплению усилий, нацеленных на улучшение условий жизни народа. Не менее важным считаю реализацию процесса политической трансформации, а также партийного строительства.
Я также соглашусь с высказыванием Президента о том, что эти процессы должны протекать постепенно и таким образом, чтобы они не привели к дестабилизации внутриполитической ситуации. Кроме того, Президент Токаев в своем Послании подчеркнул, что успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны, что требует «сильного Президента, влиятельного Парламента, подотчетного Правительства», - подчеркнул Сабит ат-Тахир.
По словам иорданского эксперта, теме инвестирования в человеческий капитал должна отдаваться прерогатива, поскольку «необходимо на постоянной основе повышать качество образования и развивать образовательные программы, соответствующие требованиям нынешнего технологического развития, свидетелем которого является современный мир. Кроме того, необходимо также улучшать социальное положение преподавателей в школах и университетах, на постоянной основе повышать их квалификацию.
В этой связи хочу отметить слова Президента РК о растущем разрыве в качестве среднего образования между городскими и сельскими школами. Это, в первую очередь, связано с дефицитом квалифицированных кадров на селе. В данном контексте поддерживаю идею Президента о необходимости расширения сферы действия программы «С дипломом – в село». Конечно, это потребует улучшения уровня предоставления социальных услуг в селах и районах, находящихся за пределами столицы», - сказал Сабит ат-Тахир.
Особого внимания требует ситуация в сфере научных исследований и их поддержки, а также обеспечение соответствующего финансирования, считает член Ассоциации бизнесменов Иордании и генеральный секретарь Федерация арабских бизнесменов.
«Как государственному, так и частному сектору необходимо уделить внимание повышению уровня научных исследований и их применения на практике, а также поддержке ученых, исследователей и новаторов. Здесь вспоминается выражение «Если образование является путем возрождения нации, то наука – ее прогресса». Несомненно, что мы живем во времена научного и технологического прогресса, с которым необходимо идти в ногу», - отметил иорданский эксперт.
Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
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