Послание Президента РК во многом посвящено сложным социально-экономическим темам - Андрей Казанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большое внимание в Послании уделено проблемам простых людей. Таким мнением, комментируя Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, поделился российский политолог, профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

«Послание Касым-Жомарта Токаева во многом посвящено сложным социально-экономическим темам, это неизбежно в условиях продолжающегося в мире кризиса глобализации и пандемии коронавируса.

Большое внимание в Послании уделено проблемам простых людей. Это вопросы совершенствования школьного образования (государство собирается в него вкладывать дополнительные средства), развитие инфраструктуры, в частности - выработки электроэнергии, вопросы доходов граждан. Квоты для людей с особыми потребностями в списках политических партий, о которых сказал глава Казахстана, являются тенденцией глобального развития, эта прогрессивная мера найдет понимание в мире.

Большое внимание в Послании также уделяется разворачивающейся в мире энергетической революции. Казахстан всегда следил за мировыми трендами. Теперь правительство страны будет принимать меры для того чтобы подготовиться к глобальному энергетическому переходу, в частности – стремиться уменьшить «карбоновый след». Без этого страна не сможет адаптироваться к резко меняющейся экономической среде в мире.

Создание «цифрового хаба», о котором сказал Президент Токаев, является одной из тенденций мирового развития в условиях деглобализации и снижения уровня международного экономического сотрудничества в материальной сфере. При этом в цифровой сфере сотрудничество расширяется, и Казахстан поступает правильно, стремясь найти «растущие ниши».

Для российских комментаторов, наверно, самым важным моментом выступления Президента Казахстана является языковой вопрос. В последнее время по этому поводу наблюдается «хайп» в социальных сетях и некоторых СМИ. Президент Токаев достаточно четко сказал, что русский язык в Казахстане имеет официальный статус, ограничение сферы его применения неприемлемо. Казахстан следует политике Первого Президента Назарбаева, направленной на сохранение единства и построение гражданской нации, сохранение межэтнического и межконфессионального мира, одним из инструментов этой политики является Ассамблея народа Казахстана. В то же время казахский язык следует учить. На мой взгляд, все это позволит преодолеть языковой «хайп», о котором я сказал. В условиях обострения социально-экономической ситуации во всем мире концентрация на этой теме ни к чему хорошему не ведет, Касым-Жомарт Токаев, как опытный дипломат, это понимает.

Еще одной важной темой, относящейся к сфере геополитики, является Афганистан. Касым-Жомарт Токаев сказал, что нужно готовиться к самым худшим сценариям развития ситуации в этой стране. На мой взгляд, это достаточно справедливо. Президент России Владимир Путин также говорил о том, что в Афганистане, судя по всему, начинается война всех против всех. Вне зависимости от того, как сложится ситуация с созданием афганского правительства, эта страна будет представлять угрозу всем сопредельным государствам, и они должны к этому готовиться.

В целом Касым-Жомарт Токаев констатирует серьезные вызовы, которые сложились в современном мире. Это проблемы глобального социально-экономического кризиса, энергетического перехода, ситуация в Афганистане и т.д. Президент Казахстана ищет для своей страны оптимальные рецепты выхода из сложившейся ситуации. Он стремится консолидировать сформировавшуюся в Казахстане гражданскую нацию для ускорения социально-экономического развития», - сказал Андрей Казанцев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.