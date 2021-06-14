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Послание Президента РК: свыше трех тысяч кандидатов подали заявки на участие в программе «Жас Өркен»

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Июня 2021, 13:04
Послание Президента РК: свыше трех тысяч кандидатов подали заявки на участие в программе «Жас Өркен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что поколение двадцать первого века должно быть глубоко образованным. В этой связи пресс-секретарь Главы государства Берик Уали рассказал на своей странице в сети Facebook о том, как реализовано поручение данного вопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, поколение двадцать первого века должно быть глубоко образованным. Во-вторых, необходимо приучать молодежь к неустанному труду», - отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

Пресс-секретарь Главы государства сообщил о том, что в рамках проекта «Жас Өркен», направленного на развитие и системную подготовку специалистов для решения различных отраслевых задач, 3073 кандидата подали заявки на участие в программе. 25 участников прошли отбор. В настоящее время завершается вторая ротация в портфельных компаниях Фонда.

«В рамках проекта «Цифровое лето» 5868 кандидатов подали заявки на участие в проекте в 2021 году, 53 студента отобрано по итогам конкурса», - написал Берик Уали.

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Ранее пресс-секретарь Главы государства Берик Уали рассказал о том, как выполнены поручения Президента касательно налаживания взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью и IT-отраслью.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Президент Казахстана   Образование   Занятость   Молодежь   Послание Президента РК-2020   Реформы Токаева  
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