Послание Президента РК позволяет задать курс всему Правительству и государственному аппарату – Эмин Аскеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента РК позволяет задать курс всему Правительству и государственному аппарату. Такое мнение выразил социальный предприниматель, член Национального совета общественного доверия Эмин Аскеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предыдущем Послании Касым-Жомарта Токаева была затронута подотчетность государства по отношению к народу и формирование концепции Слышащего государства. Был сформирован Национальный совет общественного доверия. В него отобрали общественных деятелей, чтобы развивать государственную политику. Неделю тому назад я тоже стал членом НСОД. Очень рад тому, что открываются возможности для общественников, знающих проблему изнутри. Поэтому, считаю, что в этом плане достаточно хорошо проводится работа. Кроме того, сделали упор на развитие цифровизации. В этом плане тоже была проделана определенная работа. Конечно, есть пробелы, но самое главное - вопрос стоит во главе всего угла. В своем предыдущем Послании Президент затронул вопрос митингов, благодаря этому появилась возможность свободно выражать свое мнение. Стоит отметить, что поднялся вопрос инклюзии. Я встречался с Президентом Казахстана, он уделил особое внимание развитию социального предпринимательства и инклюзии», - рассказал социальный предприниматель.

По его словам, в предстоящем Послании ожидается, что будут предприняты меры по восстановлению личного благосостояния народа, малого и среднего бизнеса.

«В целом Послание Глав государства народу Казахстана позволяет задать курс всему Правительству и государственному аппарату. Это некая стратегия, которой должен следовать каждый государственный служащий. Очень многое зависит и от самих казахстанцев: как мы будем содействовать и помогать государству в решении тех или иных вопросов», - заключил Эмин Аске ров.







