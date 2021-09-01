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Послание Президента РК покажут сегодня в эфире гостелеканалов

1 Сентября 2021 18:30
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Послание Президента РК покажут сегодня в эфире гостелеканалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в 21:30 по времени Нур-Султана, в эфире государственных телеканалов будет вновь показана полная версия Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня, в 21:30 по времени Нур-Султана, в эфире государственных телеканалов «Qazaqstan», «Хабар», «Хабар 24», «Алматы», «СТВ» и «Атамекен Bussines» будет вновь показана полная версия Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», - написал Берик Уали.


Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


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#Президент Казахстана   #Политика   #Послание Президента-2021  
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