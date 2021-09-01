Послание Президента РК покажут сегодня в эфире гостелеканалов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в 21:30 по времени Нур-Султана, в эфире государственных телеканалов будет вновь показана полная версия Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня, в 21:30 по времени Нур-Султана, в эфире государственных телеканалов «Qazaqstan», «Хабар», «Хабар 24», «Алматы», «СТВ» и «Атамекен Bussines» будет вновь показана полная версия Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», - написал Берик Уали.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.
- Президент РК обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки – Маулен Ашимбаев
- Светлана Ким: Единство народа Казахстана - ключевое слово в Послании Президента
- Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева
- Эколог: Водородная энергетика – один из перспективных источников энергии
- Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт
- Глава государства обозначил задачи на предстоящий период и дал ряд поручений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана